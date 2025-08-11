DOMS Industries Share Price: स्टेशनरी सेक्टर की कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज (DOMS Industries) के शेयरों में आज 12% प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और शेयर आज इंट्राडे में 12.44% उछलकर ₹2,572.15 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंत में शेयर एनएसई पर 11.47% या 262.30 रुपये चढ़कर 2,550 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 9.65% या 220.70 रुपये चढ़कर 2508.25 रुपये पर बंद हुआ।

स्टेशनरी प्रोडक्ट निर्माता कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY26) में 8.8% सालाना बढ़त के साथ ₹59.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 15.3% अधिक है। PAT मार्जिन 10.5% रहा, जो Q1 FY25 के 12.2% और Q4 FY25 के 10.1% से कम है।

EBITDA 14.3% YoY बढ़कर ₹98.7 करोड़ और 11.9% QoQ बढ़ा। EBITDA मार्जिन 17.6% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 19.4% से घटा है, लेकिन Q4 FY25 के 17.3% से थोड़ा बेहतर है। संचालन से राजस्व (Revenue from operations) में 26.4% YoY और 10.5% QoQ की वृद्धि होकर यह ₹562.3 करोड़ पर पहुंच गया।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बथिनी ने कहा कि कंपनी ने स्थिर नतीजे दिए हैं। उन्होंने निवेशकों को मौजूदा दृष्टिकोण को देखते हुए स्टॉक को Hold करने की सलाह दी है।

एंजल वन के ओशो कृष्ण ने बताया कि शेयर ₹2,300-₹2,270 के ऐतिहासिक सपोर्ट जोन से उबर चुका है और ₹2,700-₹2,720 के स्तर तक चढ़ने की संभावना है।

बोनांजा के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट कुनाल कांबले ने कहा कि DOMS रेंज-बाउंड पैटर्न से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। उन्होंने ₹2,270 पर स्टॉप-लॉस और ₹2,970-₹3,200 के टारगेट के साथ BUY कॉल दिया है।

DOMS Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

