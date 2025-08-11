Stock to BUY: सोमवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने एक ऐसे शेयर पर आज अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें 47% की बड़ी तेजी आने की संभावना है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड (Pitti Engineering Ltd.)

पिट्टी इंजीनियरिंग ने हाल ही में अपने Q1 FY26 को पेश किया था जिसके बाद ब्रोकरेज ने यह रिपोर्ट जारी की है।

Pitti Engineering Q1 FY26 Results

PEL ने वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 457 करोड़ रुपये की इनकम दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 17% ज्यादा है, लेकिन पिछले तीन महीनों की तुलना में 3% कम है।

कंपनी का EBITDA 75 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से 6% कम है। EBITDA मार्जिन 16.5% था, जो पिछले साल की तुलना में 1.68% (168 बेसिस पॉइंट) बढ़ा है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) 23 करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 18% बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में 37% कम है।

Pitti Engineering पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मैनेजमेंट ने बताया है कि एंड यूजर उद्योगों से मांग अच्छी बनी हुई है, जिससे ऑर्डर और बुकिंग्स भी बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार की मांग मजबूत है और निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि वे वित्तीय वर्ष 2026 में 15% की राजस्व वृद्धि हासिल कर पाएंगे, भले ही आर्थिक हालात अनिश्चित हों।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए, कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक होने की संभावना है। इसलिए कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम समय से पहले शुरू कर दिया है, जिसे अगले 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और पहली बार नया प्रोडक्शन वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शुरू होगा।

Pitti Engineering Share Price Target

एक्सिस सिक्योरिटीज ने BUY कॉल देते हुए कहा कि हमने हाल ही में घोषित Capex और अनुमानित वित्तीय लागत में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान अपडेट किया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हम स्टॉक को इसके वित्तीय वर्ष 2027 के प्रति शेयर कमाई (EPS) के 25 गुना वैल्यू पर आंकते हैं और इस हिसाब से टारगेट प्राइस 1,350 रुपये है, जो मौजूदा बाजार कीमत से 47% बढ़ोतरी दर्शाती है।