Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज बुलिश! SBI के शेयर में आ सकती है 27% की तेजी - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज बुलिश! SBI के शेयर में आ सकती है 27% की तेजी - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

एसबीआई पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसके शेयर में 27% के अपसाइड की संभावना जताई है। खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर 2.51% या 20.15 रुपये की तेजी के साथ 824.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.41% या 19.40 रुपये की तेजी के साथ 823.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 15:06 IST

SBI Share Price: बीते शुक्रवार को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने एसबीआई पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसके शेयर में 27% के अपसाइड की संभावना जताई है।

खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर 2.51% या 20.15 रुपये की तेजी के साथ 824.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.41% या 19.40 रुपये की तेजी के साथ 823.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

चलिए जानते हैं ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने एसबीआई पर क्या कहा है और इसका टारगेट प्राइस कितना दिया है।

SBI पर Axis Securities की राय

SBI को होम लोन और SME (छोटे और मझोले कारोबार) सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और बैंक को उम्मीद है कि यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। हालांकि, पिछले कुछ तिमाहियों से Xpress क्रेडिट सेगमेंट की ग्रोथ धीमी रही है। कॉरपोरेट लोन की स्वीकृति (sanction) की लाइन अभी भी मजबूत बनी हुई है और इसका आकार ₹7.2 लाख करोड़ है। बैंक को उम्मीद है कि कॉरपोरेट लोन की दो अंकों में ग्रोथ दूसरी तिमाही (Q2) से फिर शुरू हो जाएगी। प्रबंधन का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 (FY26) में कुल कर्ज (advances) में 12-13% की वृद्धि होगी।

CRR में कटौती (जिससे लगभग ₹52,000 करोड़ की राशि मुक्त हुई) और बचत खाता (SA) व टर्म डिपॉजिट (TD) पर ब्याज दरों में की गई कटौती का असर Q3 से बैंक की फंडिंग लागत (CoF) पर दिखेगा, जिससे मार्जिन में सुधार आने की उम्मीद है। प्रबंधन को भरोसा है कि FY26 में स्लिपेज (नई खराब लोन) को 0.6% तक सीमित रखा जाएगा।

इसलिए, जब कोई बड़ी एसेट क्वालिटी की समस्या सामने नहीं दिख रही है और रिकवरी की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है (FY26 में ₹700-800 करोड़ की वसूली का अनुमान), तो उम्मीद की जा रही है कि बैंक की एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी। इससे क्रेडिट कॉस्ट (कर्ज पर होने वाला खर्च) भी नियंत्रण में रहेगा।

SBI Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1025 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 8 अगस्त के बंद भाव 805 रुपये के आधार पर 27% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

SBI Q1 FY26 Results 

ऑपरेशनल परफॉर्मेंस:

  • कंपनी के कर्ज (Advances) में सालाना 12% और तिमाही आधार पर 1% की बढ़ोतरी हुई, जो अनुमान के अनुसार है।
     
  • रिटेल और SME लोन में अच्छी ग्रोथ रही: रिटेल में 13% (YoY) और 2% (QoQ), SME में 19% (YoY) और 4% (QoQ)।
     
  • कॉरपोरेट लोन में तिमाही आधार पर 3% की गिरावट हुई, लेकिन सालाना आधार पर 6% की बढ़त रही।
     
  • डिपॉजिट्स में 12% (YoY) और 2% (QoQ) की बढ़त हुई, जो उम्मीद से बेहतर रही।
     
  • टर्म डिपॉजिट्स (TDs) में तेज ग्रोथ रही: 14% (YoY) और 3% (QoQ)।
     
  • CASA डिपॉजिट्स की ग्रोथ 8% (YoY) रही, लेकिन QoQ में स्थिर रही।
     
  • CASA रेशियो 37.8% रहा, जो पिछली तिमाही (38.4%) और पिछले साल (39.1%) से थोड़ा कम है।
     
  • लोन-डिपॉजिट रेशियो (LDR) 76.7% पर स्थिर रहा।

वित्तीय प्रदर्शन:

  • नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर स्थिर रही, लेकिन तिमाही आधार पर 4% घटी, जिसका कारण मार्जिन में ज्यादा गिरावट रहा।
     
  • नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM): घरेलू स्तर पर 2.9% और ग्लोबल स्तर पर 3.02% रहा।
     
  • ब्याज रहित आय में 55% की सालाना बढ़त हुई, जो ट्रेजरी इनकम की बदौलत है।
     
  • ऑपरेटिंग खर्चों (Opex) में सालाना 8% की वृद्धि हुई, लेकिन तिमाही आधार पर 22% की कमी आई।
     
  • कर्मचारी खर्च 9% (YoY) बढ़ा लेकिन 6% (QoQ) घटा, वहीं अन्य खर्चों में 6% (YoY) बढ़त और 38% (QoQ) गिरावट रही।
     
  • लागत-आय अनुपात (C-I Ratio) 47.7% रहा, जो पहले से बेहतर है।
     
  • PPOP (Pre-Provision Operating Profit) में सालाना 15% की बढ़त और तिमाही आधार पर 2% की गिरावट हुई।
     
  • क्रेडिट लागत 46 बेसिस प्वाइंट रही, जो पिछली तिमाही और पिछले साल के मुकाबले संतुलित रही।
     
  • शुद्ध लाभ (PAT) में सालाना 12% और तिमाही आधार पर 3% की बढ़त हुई।

एसेट क्वालिटी:

  • कुल एनपीए (GNPA) 1.83% और शुद्ध एनपीए (NNPA) 0.47% रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग स्थिर है।
     
  • इस तिमाही में ₹84,000 करोड़ की स्लिपेज हुई, स्लिपेज रेशियो 0.8% रहा।
     
  • सभी सेगमेंट में एसेट क्वालिटी तिमाही आधार पर लगभग स्थिर रही।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2025