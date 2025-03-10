अगर आप जॉब सर्च (Job Search) नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम पैसों में शुरू होने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस (Low Investment Business) आपको शानदार कमाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान या स्टोर रूम (Store Room) खाली पड़ा है तो आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

शुरू करें बिजनेस

आज के समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस हर कोई करना चाहता है। आप Old Stuff Business यानी Thrift Store शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको पुराना सामान खरीदने और बेचने का ऑफलाइन स्टोर खोलना होगा।

कैसे करें इस बिजनेस की शुरुआत?

अपने Thrift Store में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान रखें, जैसे –

प्रेस (Iron)



गैस चूल्हा (Gas Stove)



कूलर (Cooler)



पंखा (Fan)



स्मार्ट टीवी (Smart TV)



मोबाइल (Mobile Phone)



गीजर (Geyser)



स्टडी लैंप (Study Lamp)



लोग अपने घर में पड़े पुराने सामान को कबाड़ में बेचने के बजाय आपके स्टोर पर बेच सकते हैं। आप उस सामान पर कमीशन जोड़कर सही प्राइस टैग लगाकर बेच सकते हैं। जब सामान बिक जाए, तो मालिक को पैसे दें और अपना 25% या अधिक कमीशन रखें।

क्यों है यह बिजनेस फायदेमंद?

आपको सामान खरीदने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही अपने पुराने सामान लेकर आएंगे। नया सामान बनाने में जो Carbon Emission होता है, उसमें भी कमी आएगी। आप कम से कम 25% का कमीशन रख सकते हैं, और अगर सामान ज्यादा दिन तक स्टोर में रहा तो किराया जोड़कर डबल मुनाफा कमा सकते हैं।

लोग अच्छी स्थिति में पुराना सामान सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। अगर सही प्लानिंग के साथ बिजनेस करते हैं तो हर महीने हजारों से लाखों रुपये तक कमा कर दे सकता है।