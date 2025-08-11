scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAngelone और Upstox को पीछे छोड़ भारत में ग्रो बना नंबर-1 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, जानें क्यों लोग दे रहे हैं सबसे ज्यादा भरोसा

Top stock brokers India: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको देश के टॉप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। बता दें कि अभी टॉप-1 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म Groww है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 16:54 IST
Top stock brokers in India in 2025
Top stock brokers in India in 2025

अगर आप शेयर मार्केट (Stock Market) में कदम रखते हैं, तो आपको किसी न किसी ब्रोकरेज फर्म के जरिए ही ट्रेड करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा लोग किस प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं? जवाब ग्रो (Groww) है। ये ऐप अब निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और जून 2025 के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं।

जून 2025 के आंकड़ों में सबसे आगे ग्रो

जून 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रो के पास 1.25 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। इसके बाद 75.85 लाख क्लाइंट्स के साथ जीरोधा (Zerodha) और 73.20 लाख क्लाइंट्स के साथ एंजल वन (Angel One) दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

ग्रो, जीरोधा और एंजल वन के बाद अपस्टॉक्स (Upstox) 25.71 लाख क्लाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज (Kotak Securities) के पास 14.57 लाख और मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) के पास करीब 10 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। टॉप 10 में शेयरखान (Sharekhan), m.Stock, 5पैसा (5paisa) और एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) भी शामिल हैं।

ग्रो के नंबर-1 बनने की 5 बड़ी वजहें

ग्रो की सफलता की सबसे अहम वजह इसका सिंपल और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस है, जिसे देखकर नए निवेशक भी बिना डर के ट्रेड शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, यह कम ब्रोकरेज चार्ज, एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग निवेश ऑप्शन, आक्रामक मार्केटिंग और छोटे शहरों में मजबूत पकड़ जैसे कारणों से लोगों का भरोसा जीत चुका है। खास बात यह है कि ऐप हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में भी सपोर्ट देता है, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों के लोग भी आसानी से जुड़ पा रहे हैं।

ग्रो के शुरुआत की कहानी

ग्रो की शुरुआत 2016 में ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह ने की थी। चारों पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे और उन्होंने निवेश को आसान और सुलभ बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आज यह स्टार्टअप से निकलकर देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म बन चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
