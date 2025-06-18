scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारटाटा ग्रुप की ये कंपनी देने जा रही है डिविडेंड! बाजार बंद होने के बाद किया RECORD DATE का ऐलान

आज कंपनी का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं आपको किस दिन तक अपने खाते में ये शेयर रखना होगा और इस डिविडेंड की पेमेंट डेट क्या है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 16:47 IST

Titan Company Dividend Record Date: टाटा ग्रुप की जेम्स, वॉच और ज्लैवरी सेक्टर की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd) ने आज 8 मई को घोषित किए गए डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (RECORD DATE) की घोषणा कर दी है। 
Titan Company Dividend 

कंपनी ने 8 मई को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड देगी।

Titan Company Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में मंगलवार 8 जुलाई का दिन तय किया है। इस हिसाब से अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपके डीमैट खाते में 8 जुलाई तक कंपनी का शेयर होना चाहिए।

Titan Company Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट शुक्रवार 25 को या इसके बाद करेगी। 

Titan Company Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 11 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 10 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 7.50 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 और अगस्त 2020 में 4-4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Titan Company Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.15% या 73.10 रुपये चढ़कर 3,478.80 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.99% या 67.60 रुपये चढ़कर 3472.95 रुपये पर बंद हुआ।

टाइटन कंपनी लिमिटेड एक अग्रणी भारतीय लाइफस्टाइल कंपनी है जो घड़ियों, ज्लैवरी, चश्मों और अन्य प्रोडक्ट बनाती है।  इसकी स्थापना 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) के बीच एक ज्वाइट वेंचर के रूप में की गई थी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 18, 2025