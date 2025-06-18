Reliance-Dassault Aviation: अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रा (Reliance Infrastructure Ltd) का शेयर आज 5% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। स्टॉक बीएसई और एनएसई पर 5% के अपर सर्किट के साथ 386.05 रुपये पर बंद हुआ।

शेयर में आज यह तेजी कंपनी द्वारा दिए गए एक बड़ी अपडेट के बाद आई जहां कंपनी ने बताया कि उसने फ्रांस की दिग्गज एविएशन कंपनी, डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप किया है।

डसॉल्ट एविएशन वहीं कंपनी है जिसने राफेल बनाया है। कंपनी लड़ाकू विमानों और बिजनेस जेट बनाती है। इसके ब्रांड पोर्टफोलियो में राफेल, फाल्कन और nEUROn जैसे ब्रांड शामिल हैं।

डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर के बीच पार्टनरशिप

रिलायंस इंफ्रा ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि, डसॉल्ट एविएशन ने भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर (Reliance Aerostructure Limited (RAL)) के साथ पार्टनरशिप की है।

यह पार्टनरशिप आज पेरिस एयर शो के दौरान हुई। इस पार्टनरशिप के बाद यह पहली बार होगा जब डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के बाहर Falcon 2000 जेट का निर्माण भारत और पूरी दुनिया के लिए करेगी।

इस पार्टनरशिप के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो बिजनेस जेट बनाते हैं। अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ यूएस, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील का नाम शामिल था।

इस मौके पर अनिल अंबानी ने कहा कि डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारी पार्टनरशिप रिलायंस ग्रुप की यात्रा में एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम ग्लोबल एयरोस्पेस वैल्यू सीरीज में भारत को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह सहयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण और 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' पहल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जो वैश्विक बाजारों के लिए अगली पीढ़ी के बिजनेस जेट बनाने और वितरित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अनिल अंबानी ने आगे कहा कि 'मेड इन इंडिया' फाल्कन 2000 देश की तकनीकी प्रगति और विनिर्माण उत्कृष्टता के गौरवशाली प्रतीक के रूप में खड़ा होगा।

2028 में तैयार होगा पहला जेट

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि डसॉल्ट एविएशन 2028 तक कॉर्पोरेट और सैन्य उपयोग के लिए पहला ‘मेड इन इंडिया’ फाल्कन 2000 जेट डिलीवर करेगा।

कंपनी ने बताया कि डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 जेट के लिए अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करेंगे