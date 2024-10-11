रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पेनी स्टॉक में धुआंधार तेजी जारी देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगातार 111 दिन से लगातार पर सर्किट लग रहा है। देखते ही देखते ये स्टॉक 62 रुपए के आसापास पहुंच गया है। आइये जानते हैं कंपनी और तेजी का कारण।

बिजनेस मॉडल

कंपनी का नाम Epic Energy है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एनर्जी कन्जर्वेशन और रेन्यूएबल इक्विपमेंट बनाने के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर भी काम करती है। साथ ही पावर सेविंग सॉल्यूशन जिसमें पावर सेवर, APFC पैनल, रिमोट एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक लाइट कंट्रोलर आदि शामिल हैं। रेन्यूएबल एनर्जी समाधान में सौलर प्रोडक्ट, UPS, इनवर्टर आदि शामिल हैं।

कब से लग रहा है अपर सर्किट

Epic Energy के स्टॉक में 10 मई 2024 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच 5 महीने में लगातार 111 ट्रेडिंग सेशन में अपर अर्किट लग रहा है और यह सिलसिला अब भी जारी है। लगातार अपर सर्किट लगने से इस स्टॉक की अपर सर्किट रेंज 2% हो गई है। पिछले एक महीने में यह स्टॉक 50 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 620 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।

कंपनी का मार्केट कैप 44.9 करोड़ का है। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। Stock P/E 104 का है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स के पास कंपनी 23.27% हिस्सेदारी है तो वहीं पब्लिक की 76.73% होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।