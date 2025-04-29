भारत में अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2025) का महत्व काफी ज्यादा है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में गोल्ड की डिमांड हमेशा रहती है। ऐसे में कई ज्वैलरी चेन अक्षय तृतीया के मौके पर कस्टमर को कई खास ऑफर दे रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया को खास बनाने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेस (Jio Financial Services) ने 'जियो गोल्ड 24K डेज'(Jio Gold 24K Days) शुरू किया है। इसमें कस्टमर को डिजिटल गोल्ड खरीदने पर फ्री गोल्ड का गिफ्ट मिलेगा।

advertisement

कैसे पाएं ऑफर का लाभ

यह ऑफर 29 अप्रैल से 5 मई 2025 तक जियोफाइनेंस और माईजियो ऐप्स पर मौजूद रहेगा। इस दौरान जो ग्राहक डिजिटल गोल्ड ₹1,000 से ₹9,999 तक खरीदेंगे उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त गोल्ड मिलेगा। वहीं ₹10,000 से ज्यादा का गोल्ड खरीदने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त गोल्ड मिलेगा।

कंपनी के मुताबिक हर ग्राहक इस ऑफर के दौरान 10 बार तक गोल्ड खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक कुल ₹21,000 तक मुफ्त गोल्ड पा सकते हैं। यह बोनस गोल्ड 72 घंटों के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह ऑफर सिर्फ एक बार में गोल्ड खरीदने पर लागू है। अगर आप गोल्ड SIP (Gold SIP) करते हैं तब यह ऑफर वैलिड नहीं है।

डिजिटल गोल्ड में निवेश करें

कंपनी ने कहा कि ₹10 से निवेश करके आप कभी भी, कहीं भी डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) में निवेश कर सकते हैं। इस अक्षय तृतीया को जियो गोल्ड के साथ और भी समृद्ध बनाएं। यूजर जियो गोल्ड से सिर्फ ₹10 से गोल्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म गोल्ड को कैश, गोल्ड कॉइन या ज्वैलरी के रूप में रिडीम करने का भी ऑप्शन देता है।

आज क्या गोल्ड की कीमत (Gold Price Today)

आज सोने और चांदी की कीमत (Gold-Silver Price) में गिरावट दर्ज की गई है। दोनों मेटल गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। MCX पर गोल्ड (Gold Price) 95428 रुपये प्रति 10 ग्राम के पास है। वहीं, चांदी की कीमत (Silver Price) 97333 रुपये प्रति किलोग्राम है।