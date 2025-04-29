Mazagon Dock Share Price: 52 Week High पर स्टॉक! क्या है इस तेजी की वजह?

Mazagon Dock Share Price: मंगलवार को शेयर बाजार में जारी तेज उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज डिफेंस पीएसयू स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Ltd ने आज फ्रेश 52 Week High बनाया है।

स्टॉक आज 3,035 रुपये को टच कर अपने एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 9 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। सोमवार को शेयर 2787.10 रुपये पर बंद हुआ है और आज 2815 रुपये पर खुला था।

Mazagon Dock Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:10 बजे तक बीएसई पर 7.89% या 219.95 रुपये की तेजी के साथ 3007.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.77% या 216.60 रुपये चढ़कर 3,002.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Mazagon Dock के शेयर में क्यों तेजी?

मजबूत खरीदारी के कारण स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:57 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक कंपनी के कुल 10,27,825 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Mazagon Dock Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 49 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 152 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 697 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 1900 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Mazagon Dock Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबितक कंपनी ने अपना पिछला डिविडेंड 16 अप्रैल 2025 को 3 रुपये का दिया था। वहीं इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2024 में 23.190 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का डिविडेंड दिया था।