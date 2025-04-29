30 April 2025 Holiday: अक्षय तृतीया के मौके पर कल बैंक बंद है?

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंग30 April 2025 Holiday: अक्षय तृतीया के मौके पर कल बैंक बंद है?

30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है इसलिए लोगों को यह उलझन है कि क्या कल बैंक खुला रहेगा या नहीं? चलिए जानते हैं

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 12:17 IST

Bank Holiday 30 April 2025: कल यानी बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है लोगों के मन में यह उलझन होती है कि क्या उस दिन वो बैंक में जाकर अपना काम करवा सकते हैं या नहीं? तो चलिए जानते हैं कि क्या 30 अप्रैल को बैंक बंद है या नहीं?

अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और जैन कैलेंडर में एक काफी शुभ दिन माना जाता है, जिसे नए उद्यम शुरू करने, निवेश करने और सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है।

बुधवार 30 अप्रैल को बैंक बंद है?

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक बुधवार 30 अप्रैल को सिर्फ बेंगलुरु में बसव जयंती/अक्षय तृतीया के कारण बैंक बंद रहेगा। अन्य सभी जगहों पर देश में बैंक खुला रहेगा। 

आपको बता दें कि आरबीआई बैंकों की छुट्टियों को तीन कैटेगरी में बांटता है। पहला- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हॉलिडे, दूसरा- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे, और तीसरा- बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स।

बेंगलुरु में बैंकों में यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टी दी गई है। 

आज 29 अप्रैल को यहां है बैंक बंद

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज यानी मंगलवार 29 अप्रैल को शिमला में बैंक भगवान श्रीपरशुराम जयन्ती के कारण बंद है। 

सिर्फ बैंकों के ब्रांच बंद

ध्यान दें कि बैंकों की छुट्टी में सिर्फ बैंक के ब्रांच बंद रहते हैं अन्य डिजिटल सर्विस सामान्य रूप से चालू रहती हैं। डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहक हॉलिडे के दिन अपने अकाउंट को आसान से मैनेज कर सकते हैं। जैसे पिन जनरेट करना, पैसे भेजना, इत्यादि। 

अगले महीने मई में 6 दिन बैंक रहेगा बंद

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक मई 2025 में बैंक दूसरा शनिवार और रविवार के अलावा और 6 दिन बंद रहेगा। 1,9, 12,16,26 और 29 मई को बैंक अलग-अलग कारणों से अलग-अलग शहरों में बंद रहेंगे। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 29, 2025