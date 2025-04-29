scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगघर खरीदने के लिए क्यों खास होता है अक्षय तृतीया का दिन? जानिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की राय

घर खरीदने के लिए क्यों खास होता है अक्षय तृतीया का दिन? जानिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की राय

Akshaya Tritiya 2025: अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदने शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि इस दिन घर खरीदना भी क्यों शुभ है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 12:18 IST
Akshaya Tritiya 2025

अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि उम्मीदों और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। यह हर साल वैशाख महीने की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे हिंदू पंचांग के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है।

भारत में इसे ऐसा दिन माना जाता है जब बिना किसी मुहूर्त के भी कोई भी शुभ काम शुरू किया जा सकता है। यही वजह है कि कई लोग इस दिन सोना खरीदते हैं, नए बिजनेस शुरू करते हैं और अब घर खरीदने का चलन भी तेजी से बढ़ा है।

आज जब एक आम परिवार के लिए घर लेना लाइफ का सबसे बड़ा फैसला होता है, तो लोग चाहते हैं कि इसकी शुरुआत भी किसी शुभ दिन से हो। अक्षय तृतीया का यही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व लोगों को इस दिन संपत्ति में निवेश के लिए प्रेरित करता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहतर डील्स, टैक्स बेनिफिट्स और डेवलपर्स के खास ऑफर्स खास बना देते हैं।

हाल के सालों में अक्षय तृतीया को 'रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट डे' भी कहा जाने लगा है। यह सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी बायर्स के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलीटी, अच्छे ऑफर्स और बेहतर ऑप्शन का अवसर भी लेकर आता है। अगर आप भी अपने सपनों के घर की तलाश में हैं, तो जानिए क्यों अक्षय तृतीया आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है।

घर खरीदने के लिए क्यों शुभ माना जाता है ये दिन?

अक्षय तृतीया को घर खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन समृद्धि, स्थायित्व और शुभता का प्रतीक है। इस दिन किए गए निवेश का फल कभी खत्म नहीं होता और संपत्ति में वृद्धि होती है। इसलिए कई परिवार पीढ़ियों से अक्षय तृतीया पर घर खरीदने की परंपरा निभाते आ रहे हैं।

इस अवसर पर कई डेवलपर्स भी आकर्षक ऑफर्स, रियायती दरें, कम ब्याज दर पर लोन और अन्य लाभ देते हैं, जिससे घर खरीदना और भी फायदेमंद हो जाता है। अक्षय तृतीया पॉजिटिव एनर्जी  और नई शुरुआत का आदर्श समय माना जाता है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

साहिल अग्रवाल,सीईओ, निंबस रियल्टी के अनुसार हमारे लिए अक्षय तृतीया सिर्फ बिक्री का दिन नहीं, बल्कि ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने का दिन होता है। जो लोग महीनों से फैसला नहीं ले पा रहे होते वे इस दिन आत्मविश्वास के साथ बुकिंग करते हैं। 

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा कि अक्षय तृतीया हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ग्राहकों के सपनों को साकार करने का दिन होता है। इस दिन आने वाले ग्राहक न सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, बल्कि निवेश के नजरिए से भी सोच-समझकर फैसला करते हैं।

कुशाग्र अंसल , डायरेक्टर अंसल हाउसिंग के मुताबिक अक्षय तृतीया को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर डेवलपर्स नई प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करते हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर लोकेशन, आकर्षक कीमतों और शानदार ऑफर्स के कई ऑप्शन मिलते हैं। 

संजीव अरोरा, डायरेक्टर 360 रियलटर कहते हैं कि अक्षय तृतीया को घर खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस मौके पर डेवलपर्स कम ईएमआई, नो-कॉस्ट ईएमआई और कम डाउन पेमेंट जैसी आकर्षक स्कीम्स पेश करते हैं, जिससे खासतौर पर मिडिल क्लास ग्राहकों का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।

यश मिगलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर मिगसन ग्रुप ने कहा कि अक्षय तृतीया सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि एक समझदारी से किया गया निवेश भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इस दिन खासतौर पर बुकिंग बढ़ जाती है क्योंकि लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया निवेश लंबे समय तक फल देता है। 

सौरभ सहारन, ग्रुप एमडी एचसीबीएस डेवलपमेंट्स के अनुसार अक्षय तृतीया को घर खरीदना बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह शुभ तिथि समृद्धि और स्थायी सुख का प्रतीक है। इस अवसर पर कई डेवलपर्स खरीदारों को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स लाते हैं, जैसे बुकिंग पर सोने का सिक्का, नो स्टांप ड्यूटी, फ्री मॉड्यूलर किचन और लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट।

सुरेन्द्र कौशिक संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक एआरआईपीएल के मुताबिक अक्षय तृतीया को भारतीय परंपरा में सुख, समृद्धि और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए आदर्श होता है, खासकर घर खरीदने के लिए। अक्षय तृतीया आमतौर पर फाइनेंसियल ईयर की शुरुआत में आता है, इसलिए इस समय घर खरीदने से होम लोन पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डिडक्शन जैसे कई टैक्स बेनिफिट्स पूरे साल के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।

डिंपल भरद्वाज, हेड चैनल सेल्स & मार्केटिंग, बेटर चॉइस रियलटर प्राइवेट लिमिटेड ने कहा अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति में समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी निवेश अक्षय फल देता है, इसलिए घर खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर  के लिए भी यह एक विशेष अवसर है, जब हम अपने बायर्स  के लिए अनेक आकर्षक ऑफर्स, सुविधाजनक भुगतान स्कीम्स और विशेष छूट लेकर आते हैं। 

वीवीआईपी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट उमेश राठौर कहते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर फ्लैट्स की एक बड़ी रेंज उपलब्ध है। इस खास अवसर पर बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 11 लाख रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, घर में सभी आधुनिक फिटिंग्स और फिक्सचर्स भी शामिल हैं।

Priyanka Kumari
Apr 29, 2025