Indraprastha Gas Share Price Target: शेयर बाजार में गैस कंपनी Indraprastha Gas के शेयर फोकस में है। कंपनी के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज सुबह बाजार खुलते ही स्टॉक 8 फीसदी चढ़ गया था। हालांकि, थोड़ी देर बाद शेयर स्थिर हुआ। शेयर में आई इस तेजी के पीछ मोतिलाल ओसवाल की रिपोर्ट है।

advertisement

करीब 12 बजे इंद्रप्रस्थ के शेयर (Indraprastha Gas Share) 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 186.28 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक में शेयर मे इंट्रा-डे में 192.40 के हाई लेवल को टच किया है। वहीं, सोमवार को शेयर 185.32 के भाव पर बंद हुए थे।

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने स्टॉक की रेटिंग को अपग्रेड किया है। फर्म ने स्टॉक को "BUY" रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹225 सेट किया। यह मौजूदा स्टॉक प्राइस से 21 फीसदी की बढ़त दिखाती है।

फर्म ने कहा कि पिछले कारोबारी साल की आखिरी तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन उम्मीद से अच्छा रहा है। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

27 अप्रैल 2025 को इंद्रप्रस्थ ने चौथी तिमाही के नतीजे (Indraprastha Q4 Result) जारी किये थे। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि स्टैंटलोन प्रॉफिट में सालाना आधार पर 8.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 22.2 फीसदी बढ़ा है।

इसके अलावा चौथी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 4,340.50 करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार रक 9.5 फीसदी ज्यादा है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Indraprastha Share Performance)

कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव जारी है। पिछले एक महीने में शेयर 7.51 फीसदी और बीते छह महीने में स्टॉक 10.70 फीसदी गिरा है। शेयर ने पांच साल में 21.84 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 26,180.03 करोड़ रुपये है।