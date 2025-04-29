scorecardresearch
शेयर बाज़ार

HCL Tech: अगर 2001 में किसी ने ₹50,000 लगाया होता तो आज उसके पास ₹2 करोड़ होता! पूरा कैलकुलेशन यहां

सुबह 10:56 बजे तक कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.30% या 4.60 रुपये की तेजी के साथ 1554 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 11:11 IST

Multibagger HCL Tech: शेयर बाजार में हमेशा फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स में निवेश करने की बात इसलिए कही जाती है कि क्योंकि ऐसा काफी कम चांस है कि ऐसे ब्लू चिप स्टॉक आपका पैसा डूबाए। आज हम आपको आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL Tech के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों के महज 50,000 रुपये को 2 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। 

सुबह 10:56 बजे तक कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.30% या 4.60 रुपये की तेजी के साथ 1554 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.28% या 4.30 रुपये की तेजी के साथ 1,553.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

HCL Tech ने ₹50,000 को ऐसे बनाया ₹2 करोड़

28 सितंबर 2001 को शेयर की कीमत सिर्फ 16 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास HCL Tech के 3,125 इक्विटी शेयर होता। 

अब कंपनी ने मार्च 2015 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था जिससे निवेशक के पास 3,125 इक्विटी अब 6,250 इक्विटी शेयर हो गया होगा। 

इसके बाद एक बार फिर से कंपनी ने दिसंबर 2019 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया जिसके बाद कुल शेयरों की संख्या 12,500 हो गई। 

अब वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1554 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 1,94,25,000 रुपये का कॉर्पस यानी करीब 2 करोड़ रुपये हो गए होंगे। 

HCL Tech Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी हाल ही में 28 अप्रैल को 18 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2025 में 12 रुपये का डिविडेंड और 6 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। वहीं अक्टूबर 2024 में कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2024 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

HCL Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 44 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 216 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
