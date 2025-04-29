Electronics शेयर में लौट आई तेजी, कंपनी को मिला ISO Certificate; स्टॉक प्राइस ‌₹100 से कम

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारElectronics शेयर में लौट आई तेजी, कंपनी को मिला ISO Certificate; स्टॉक प्राइस ‌₹100 से कम

Small-cap Share Under ₹100: शेयर बाजार में आज 100 रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर फोकस में है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी जानकारी साझा की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 11:08 IST
mic electronics ltd share
Share Market Today: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनी MIC Electronics Ltd फोकस में है। दरअसल, कंपनी ने बड़ी जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है। 

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (MIC Electronics Ltd Share Price) 0.79 प्रतिशत चढ़कर 58.61 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। यह स्टॉक सोमवार को 58.21 रुपये पर बंद हुआ था।

advertisement

इस सर्टिफिकेट के लिए मिला अप्रूवल

MIC Electronics Ltd ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे ISO Certificate के लिए अप्रूवल मिल गया है। यह सर्टिफिकेट कंपनी को लिए काफी अहम है। कंपनी को यह सर्टिफिकेट United Registrar of Systems से मिला है जो s Environmental Management System के तहत आती है। 

क्या होता है आईएसओ सर्टिफिकेट? (What is ISO Certificate?)

यह सर्टिफिकेट एक तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड का प्रमाण होता है। यह किसी भी सर्विस या फिर सामान की गुणवत्ता का मापने के बाद दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और  टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर की सर्विस को मिलता है। 

 जो कंपनी इस सेक्टर में काम करती है उनके लिए यह सर्टिफिकेट काफी जरूरी होता है। दरअसल, यह सर्टिफिकेट कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति भरोसा जताते हैं। इसके अलावा कंपनी को विश्वसनीय बनाने में भी मदद करता है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (MIC Electronics Ltd Share Performance)

MIC Electronics Ltd के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर पिछले एक महीने में 5.51 फीसदी चढ़ा है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 31.20 फीसदी टूट गया है। हालांकि, साल भर में शेयर ने 18 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में स्टॉक ने 226.52 फीसदी का रिटर्न दिया है।  

शेयर का 52-वीक हाई रेंज ₹114.79 और 52-वीक लो का रेंज ₹43.90 है। कंपनी का मार्केट-कैप 1,410.16 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 29, 2025