Gold, Silver Price Today: अक्षय तृतीया से पहले टूटा सोने और चांदी का भाव! आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : कल यानी बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। उससे एक दिन पहले यानी आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की फ्यूचर ट्रेड की कीमतें गिरी हैं।

सुबह 11:15 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.62% गिरकर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% गिरकर ट्रेड कर रही है।

MCX पर सुबह 11:15 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 597 रुपये गिरकर 95428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत इस वक्त तक 379 रुपये गिरकर 97333 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

अगर आपको आज सस्ते दाम पर सोना खरीदना है तो उससे पहले ये जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत क्या है?

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?