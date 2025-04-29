scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: अक्षय तृतीया से पहले टूटा सोने और चांदी का भाव! आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 11:31 IST

Gold Silver Rates Today : कल यानी बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। उससे एक दिन पहले यानी आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की फ्यूचर ट्रेड की कीमतें गिरी हैं। 

सुबह 11:15 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.62% गिरकर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% गिरकर ट्रेड कर रही है। 

MCX पर सुबह 11:15 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 597 रुपये गिरकर 95428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। 

वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत इस वक्त तक 379 रुपये गिरकर 97333 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

अगर आपको आज सस्ते दाम पर सोना खरीदना है तो उससे पहले ये जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत क्या है?

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,541 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,547 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,693 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,589 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  97,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,555 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,702 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,565 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
