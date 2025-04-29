Logistics स्टॉक पर रखें नजर, BHEL और HPCL से मिला काम

Small-Cap Share Under Rs.50: अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार के बीच लॉजिस्टिक्स सेक्टर के शेयर फोकस में आ गए हैं। हम Tiger Logistics की बात कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में बड़ी जानकारी दी है, जिसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है।

आपको बता दें कि आज कंपनी के शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह करीब 10.40 बजे कंपनी के स्टॉक (Tiger Logistics Share) 0.20 फीसदी की तेजी के साथ 50.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

कंपनी को मिला बड़ा काम

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को हाल ही में BHEL से प्रोजेक्ट मिला है। BHEL ने कंपनी के साथ शुरू किए हुए प्रोजेक्ट को जारी रखा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को BHEL के लॉजिसटिक्स से जुड़े सभी काम को पूरा करना होगा।

वहीं, कंपनी ने HPCL के साथ Air Cargo का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी HPCL को Air Cargo की सर्विस देगी। आपको बता दें कि Tiger Logistics के पास कई सरकारी और बाकी इंटरप्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Tiger Logistics Share Performance)

Tiger Logistics के शेयर में ताफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 3.47 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, YTD के आधार पर स्टॉक में 27 फीसदी की गिरावट आई है। एक साल में शेयर 7.71 फीसदी चढ़ गया है। स्टॉक ने पांच साल में 1,167.50 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है।

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 4 रुपये के भाव पर 2,500 स्टॉक खरीदे होते यानी 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होती।

बता दें कि कंपनी का मार्केट-कैप ₹536.57 करोड़ रुपये है। इसके अलावा शेयर का 52-वीक हाई ₹80.44 और 52-वीक लो ₹31.99 है।