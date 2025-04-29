scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRIL के निवेशकों की मौज! सिर्फ 2 दिन में हुई 1.41 लाख करोड़ रुपये की कमाई - चेक करें टारगेट प्राइस

RIL के निवेशकों की मौज! सिर्फ 2 दिन में हुई 1.41 लाख करोड़ रुपये की कमाई - चेक करें टारगेट प्राइस

एनालिस्ट के मुताबिक आरआईएल के वित्तीय नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद से स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 14:02 IST

RIL Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर में आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है।

मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी ने शुक्रवार 25 अप्रैल को Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में उसका कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 2.40% बढ़कर 19,407 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर, कुल आय पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 9.88% बढ़कर 2.69 लाख करोड़ रुपये हो गई।

advertisement

एनालिस्ट के मुताबिक आरआईएल के वित्तीय नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद से स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है।

RIL Share Price

दोपहर 1:56 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.72% या 37.20 रुपये चढ़कर 1,406 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉकन 2.71% या 37.05 रुपये चढ़कर 1405.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

2 दिन में हुई 1.41 लाख करोड़ रुपये की कमाई

28 अप्रैल को 5% से अधिक की बढ़त के बाद, कंपनी के शेयर आज यानी 29 अप्रैल को 3% बढ़कर 1,410 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। जिसके कारण आरआईएल का मार्केट कैप (MCap) 25 अप्रैल को 17.59 लाख करोड़ रुपये से मंगलवार को दोपहर 1.30 बजे 1.41 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपये हो गया।

RIL Share Price Target

ब्रोकरेज BNP Paribas ने आरआईएल पर 1,685 रुपये का टारगेट देते  हुए तेजी का अनुमान लगाया है, जो CMP से लगभग 20% का अपसाइड है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि आरआईएल का Q4FY25 परिचालन से प्रॉफिट अनुमानों के अनुरूप रहा है और इसके उपभोक्ता बिजनेस (जियो और रिटेल) ने मजबूत नतीजे दर्ज किए है,  जबकि इसके सबसे बड़े डिवीजन (O2C) को कम रिफाइनिंग मार्जिन और बढ़ी हुई क्षमता के कारण लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी का उपभोक्ता बिजनेस  (दूरसंचार, रिटेल, मीडिया) में निरंतर वृद्धि होगी। 

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म Systematix Institutional Equities ने RIL का टारगेट प्राइस 1,541 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि रिटेल बिजनेस और हाल की तिमाहियों में ऑनलाइन बिक्री में अच्छी ग्रोथ हुई है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि H2FY26 में टैरिफ वृद्धि के एक और दौर की उम्मीद और FTTH की गहरी पैठ से ARPU में वृद्धि होगी, और खुदरा और जियो टेलीकॉम बिजनेस की आगामी लिस्टिंग से मूल्य में और वृद्धि होगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 29, 2025