Share Market Today: 29 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। उम्मीद से अच्छे तिमाही नतीजे (Q4 Results) और वैश्विक बाजार से मिले अच्छे संकेतों ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद किया है।

बाजार में शानदार रिटर्न देने वाले सेक्टर में रेलवे (Railway Sector) भी शामिल है। रेलवे स्टॉक (Railway Stocs) ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कई निवेशक रेलवे शेयर्स (Railway Share) में निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि, निवेशकों के मन में सवाल रहता है कि वह रिटर्न के लिए IRFC, RNVL और IRCTC में से किसमें निवेश करें। हम आपको एक्सपर्ट की मदद से बताएंगे कि आपको किस शेयर में निवेश करना चाहिए।

advertisement

IRFC Share

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कुछ दिन पहले पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि उसके नेट प्रॉफिट में 2 फीसदी की गिरावट आई है।

29 अप्रैल 2025 को दोपहर 1.45 बजे आईआरएफसी के शेयर (IRFC Share Price) 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 127.76 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

क्या है टारगेट प्राइस? (IRFC Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा फिलहाल IRFC के शेयर दबाव में है। जुलाई 2024 से स्टॉक में दबाव बना हुआ है। पिछले दो तिमाही में कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिली है जो स्टॉक के सेल-ऑफ को बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर कोई निवेशक स्टॉक खरीदने वाला है तो उसे सतर्क रहने की जरूरत है।

RVNL Share

रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर लाल निशान पर है। खबर लिखते वक्त स्टॉक 0.40 फीसदी गिरकर ₹359.65 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर ने एक साल में 24.45 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 2,007.92 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयर खरीदें या नहीं? (RVNL Share Price Target)

RVNL के शेयर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि अभी स्टॉक कमजोरी का संकेत दे रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में शेयर गिर सकता है। आरवीएनएल का शेयर मूविंग एवरेज के नीचे हैं। ऐसे में निवेशकों को निवेश से पहले सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि शेयर अभी तेजी के लिए संघर्ष कर रहा है।

IRCTC Share

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार) को आईआरसीटीसी के शेयर लाल निशान पर ट्रे़ड कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे स्टॉक 0.26 फीसदी टूटकर ₹762.05 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर ने एक साल में 27.12 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 187.69 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

आईआरसीटीसी शेयर प्राइस टारगेट (IRCTC Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि कंपनी के स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। लॉन्ग-टर्म में इस शेयर ने करीब 18 फीसदी की तेजी आई है।

advertisement

विपिन डिक्सेना ने आईआरसीटी के शेयर का टारगेट प्राइस ₹1000 रुपये सेट किया है। लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह शेयर सही रहेगा।