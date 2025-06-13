Android यूजर्स सावधान! ये क्रिप्टो ऐप्स कर देंगे आपकी जेब खाली, तुरंत फोन से हटाएं

अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं और गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गूगल ने एक अलर्ट जारी कर बताया है कि प्ले स्टोर पर कई खतरनाक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ऐप्स मौजूद हैं, जो यूजर्स को धोखा देकर उनकी डिजिटल संपत्ति चुरा रही हैं।

कैसे हो रहा है फ्रॉड?

ये फर्जी ऐप्स देखने में बिलकुल असली ऐप्स जैसी लगती हैं। स्कैमर्स इनका लोगो और इंटरफेस (UI) भी हूबहू कॉपी कर लेते हैं ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही कोई यूजर इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करता है, तो वह अपने आप किसी फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका पर्सनल डेटा और क्रिप्टो अकाउंट की डिटेल्स चुराई जाती हैं।

Mnemonic Code से चुराते हैं सबकुछ

इन ऐप्स के जरिए यूजर से उनका Mnemonic सीक्रेट कोड (यानी वॉलेट रिकवरी कोड) मांगा जाता है। अगर आपने यह कोड दे दिया, तो स्कैमर्स आपके पूरे क्रिप्टो वॉलेट को खाली कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी 20 से ज्यादा खतरनाक ऐप्स फिलहाल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं।

कौन-कौन सी ऐप्स हैं खतरे में?

Google और साइबर सिक्योरिटी फर्म CRIL ने कुछ ऐप्स के नाम बताए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही हैं:

Pancake Swap



Suiet Wallet



Hyperliquid



Raydium



BullX Crypto



OpenOcean Exchange



Meteora Exchange



SushiSwap



Harvest Finance blog

अगर आपके फोन में है इनमें से कोई ऐप है तो तुरंत उसे अपने फोन से डिलीट करें। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और फिर Apps सेक्शन में जाकर संदिग्ध ऐप को चुनें और Uninstall पर टैप करें।

अगर ऐप Uninstall नहीं हो रही है तो Settings > Security > Device Admin Apps में जाएं। आप ऐप का एक्सेस Disable करें और फिर वापस जाकर Uninstall करें।

कैसे बचें ऐसे फ्रॉड से?