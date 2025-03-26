Petrol Pump Frauds:पेट्रोल पंप पर कम फ्यूल, ज्यादा बिल? इन 5 तरीकों से बचें धोखाधड़ी से

भारत में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी होना आम बात है। कई बार लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं और उन्हें बिना बताए कम फ्यूल दिया जाता है। इससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि गाड़ी में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हम आपको नीचे पांच टिप्स बताएंगे जिसके जरिये आप इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

फ्यूल भरने से पहले मीटर चेक करें (Check Meter Before Refueling)

जब भी फ्यूल भरवाने जाएं, ध्यान दें कि मशीन का मीटर 0 पर हो। कई बार अटेंडेंट बिना जीरो किए ही फ्यूल भरना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको कम ईंधन मिलता है। अगर मीटर जीरो पर नहीं है, तो तुरंत उसे ठीक करवाएं।

अजीब रकम का फ्यूल खरीदें (Buy Fuel of Odd Amounts)

अक्सर लोग ₹500 या ₹1000 जैसे राउंड फिगर में फ्यूल भरवाते हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप पर चीटिंग करना आसान हो जाता है। कोशिश करें कि ₹525, ₹735 या ₹1,275 जैसी रकम पर फ्यूल भरवाएं। इससे अटेंडेंट के लिए धोखा देना मुश्किल हो जाता है।

सही फ्यूल का ध्यान रखें (Check the Type of Fuel)

कई बार अटेंडेंट बिना पूछे पावर पेट्रोल या महंगा फ्यूल डाल देते हैं। इससे आपकी जेब पर असर पड़ता है। हमेशा चेक करें कि आपके वाहन में सही फ्यूल डाला जा रहा है।

भरोसेमंद पेट्रोल पंप चुनें (Choose a Trusted Petrol Pump)

हमेशा ऐसे पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाएं, जिनकी अच्छी पहचान हो। बड़े ब्रांडेड पंप पर धोखाधड़ी की संभावना कम होती है और अगर कुछ गलत होता भी है, तो शिकायत आसानी से की जा सकती है।

क्वांटिटी चेक करवाएं (Ask for Quantity Check)

अगर आपको लगे कि फ्यूल कम दिया जा रहा है, तो अटेंडेंट से क्वांटिटी चेक करने को कहें। पंप पर एक मापने वाला कंटेनर होता है, जिससे सही मात्रा की जांच की जा सकती है।