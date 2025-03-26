scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोPetrol Pump Frauds:पेट्रोल पंप पर कम फ्यूल, ज्यादा बिल? इन 5 तरीकों से बचें धोखाधड़ी से

Petrol Pump Frauds:पेट्रोल पंप पर कम फ्यूल, ज्यादा बिल? इन 5 तरीकों से बचें धोखाधड़ी से

ऑनलाइन धोखाधड़ी के साथ कई बार पेट्रोल पंप पर भी धोखाधड़ी होती है। कई बार इस तरह के धोखाधड़ी को हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हम आपको आर्टिकल में कुछ टिप्स बताएंगे जिसके जरिये आप पेट्रोल पंप फ्रॉड से बच सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 15:04 IST
How to Avoid Being Cheated at Petrol Pumps
How to Avoid Being Cheated at Petrol Pumps

भारत में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी होना आम बात है। कई बार लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं और उन्हें बिना बताए कम फ्यूल दिया जाता है। इससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि गाड़ी में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हम आपको नीचे पांच टिप्स बताएंगे जिसके जरिये आप इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

advertisement

फ्यूल भरने से पहले मीटर चेक करें (Check Meter Before Refueling)

जब भी फ्यूल भरवाने जाएं, ध्यान दें कि मशीन का मीटर 0 पर हो। कई बार अटेंडेंट बिना जीरो किए ही फ्यूल भरना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको कम ईंधन मिलता है। अगर मीटर जीरो पर नहीं है, तो तुरंत उसे ठीक करवाएं।

अजीब रकम का फ्यूल खरीदें (Buy Fuel of Odd Amounts)

अक्सर लोग ₹500 या ₹1000 जैसे राउंड फिगर में फ्यूल भरवाते हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप पर चीटिंग करना आसान हो जाता है। कोशिश करें कि ₹525, ₹735 या ₹1,275 जैसी रकम पर फ्यूल भरवाएं। इससे अटेंडेंट के लिए धोखा देना मुश्किल हो जाता है।

सही फ्यूल का ध्यान रखें (Check the Type of Fuel)

कई बार अटेंडेंट बिना पूछे पावर पेट्रोल या महंगा फ्यूल डाल देते हैं। इससे आपकी जेब पर असर पड़ता है। हमेशा चेक करें कि आपके वाहन में सही फ्यूल डाला जा रहा है।

भरोसेमंद पेट्रोल पंप चुनें (Choose a Trusted Petrol Pump)

हमेशा ऐसे पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाएं, जिनकी अच्छी पहचान हो। बड़े ब्रांडेड पंप पर धोखाधड़ी की संभावना कम होती है और अगर कुछ गलत होता भी है, तो शिकायत आसानी से की जा सकती है।

क्वांटिटी चेक करवाएं (Ask for Quantity Check)

अगर आपको लगे कि फ्यूल कम दिया जा रहा है, तो अटेंडेंट से क्वांटिटी चेक करने को कहें। पंप पर एक मापने वाला कंटेनर होता है, जिससे सही मात्रा की जांच की जा सकती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 26, 2025