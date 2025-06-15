PM Mudra Loan Yojana: पैसा नहीं है बिजनेस बढ़ाने को? सरकारी स्कीम में पाएं बिना गारंटी के ₹20 लाख तक लोन

अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी आड़े आ रही है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) आपके बहुत काम आ सकती है। यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह स्कीमखासतौर से उन लोगों के लिए है जो बिना किसी गारंटी के लोन (Business Loan Without Collateral) लेना चाहते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? (What is PM Mudra Yojana)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत सरकार छोटे दुकानदारों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, किसानों और खुदरा व्यापारियों को लोन देती है। यह लोन सरकार सीधे नहीं देती, बल्कि बैंकों, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFIs) के जरिए दिया जाता है। मुद्रा (MUDRA) एक सरकारी वित्तीय संस्था है जो लोन देने वाली संस्थाओं को फंड देती है, ताकि वे छोटे कारोबारियों को लोन दे सकें।

कितने रुपये तक मिल सकता है लोन?

इस योजना के तहत लोन की राशि के आधार पर इसे चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शिशु मुद्रा लोन, जिसमें ₹50,000 तक का लोन मिलता है। वहीं, दूसरा है किशोर मुद्रा लोन, जिसमें ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन मिलता है।

इसी तरह तीसरा है तरुण मुद्रा लोन, जो ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के लिए होता है और चौथा है तरुण प्लस लोन, जिसमें ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का लोन (Small Business Loan) मिल सकता है।

किन लोगों को मिल सकता है लोन?

इस योजना के तहत छोटे दुकानदार, महिलाएं, किसान, रेहड़ी-पटरी वाले, MSME, कारीगर, स्टार्टअप्स, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जैसी संस्थाएं लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। मतलब ये कि जो भी व्यक्ति अपना खुद का छोटा कारोबार चला रहा है या शुरू करना चाहता है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है।

कैसे करें मुद्रा लोन के लिए आवेदन? (How to apply for PM Mudra Yojana)

मुद्रा लोन (PMMY Apply Online) के लिए आप दो तरीकों ऑफलाइन और ऑनलाइन से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आवेदक को अपने नजदीकी बैंक या NBFC संस्था में जाकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं, ऑनलाइन में आपको मित्र पोर्टल पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर लोन के लिए आवेदन कर बैंक या लोन संस्था का चयन करना होगा। इसके बाद बैंक आपसे खुद संपर्क करेगा।

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?

मुद्रा योजना (Mudra Loan Documents) के तहत लोन लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे। इनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य हैं। साथ ही वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस KYC के लिए उपयोग हो सकते हैं। अगर आप SC/ST/OBC वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और यदि पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे।

कितने दिन में मिलता है लोन?

मुद्रा लोन के आवेदन के बाद लोन पास होने में 7 से 15 दिन तक का समय लग सकता है। कभी-कभी दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताओं के चलते इसमें थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है।

मुद्रा योजना के तहत ब्याज दर बैंक या NBFC खुद तय करते हैं। जैसे यूनियन बैंक में ब्याज दर 10.75% से 12% तक, केनरा बैंक में 10.30% से 12%, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.40% से 11.75% तक हो सकती है। अलग-अलग संस्थाओं में ब्याज दर अलग होती है।