Stock in Focus: अब गोल्ड लोन भी देगा L&T Finance, टेकओवर कर ली ये कंपनी; शेयर पर रखें नजर

L&T Finance (LTF) ने अब गोल्ड लोन बिजनेस में भी कदम रख दिया है। कंपनी ने Paul Merchants Finance Ltd (PMFL) के गोल्ड लोन कारोबार को खरीद लिया है। इस खबर के बाद 9 जून को कंपनी के शेयर में 2.5% की तेजी आई और यह ₹195 तक पहुंच गया। यह इसका न्यू-52 वीक हाई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या-क्या मिला इस डील में?

इस डील में L&T Finance को PMFL की 130 ब्रांच, करीब 700 कर्मचारी, और ₹1,350 करोड़ का गोल्ड लोन कारोबार मिला है। इसका मतलब अब कंपनी गोल्ड लोन भी देने लगेगी, जो कि इसके बाकी लोन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ेगा।

L&T Finance के CEO सुदीप्ता रॉय ने कहा कि हमें खुशी है कि PMFL का गोल्ड लोन कारोबार अब हमारे साथ जुड़ गया है। इससे हम ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे और अपनी सर्विस को और बेहतर बना सकेंगे।

PMFL के चेयरमैन सत पॉल बंसल ने कहा कि उन्होंने एक अच्छा और मजबूत गोल्ड लोन बिजनेस खड़ा किया था, और अब उन्हें लगता है कि L&T Finance इसे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगी। उन्हें भरोसा है कि उनके ग्राहक और कर्मचारी दोनों को LTF के साथ फायदा होगा।

L&T Finance का कहना है कि यह डील उनके लिए सोच-समझकर उठाया गया कदम है। इससे कंपनी के पास अब एक और मजबूत प्रोडक्ट जुड़ गया है, जिसे आसानी से बाकी बिजनेस में शामिल किया जा सकता है।

गोल्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जो लोग अपने सोने के बदले लेते हैं। यह एक सिक्योर और फायदेमंद प्रोडक्ट (Secured & High Yield Product) है, जिससे कंपनी को फायदा होगा। इससे गांव और शहर दोनों जगह के ग्राहक आसानी से लोन ले सकेंगे।

RBI ने भी गोल्ड लोन को दिया बढ़ावा

6 जून को RBI ने भी गोल्ड लोन के लिए नियम आसान कर दिए। अब ₹2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर Loan to Value (LTV) रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। यानी ग्राहक अब अपने सोने पर पहले से ज्यादा लोन ले पाएंगे।

क्या है एक्सपर्ट की राय

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार L&T फाइनेंस में जबरदस्त तेजी दिख रही है। स्टॉक ने भारी वॉल्यूम के साथ जरूरी रेजिस्टेंस लेवल्स को पार किया है और अब अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूती का संकेत है। 190 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट काफी अहम है और अगर ये टिकता है, तो इसमें और तेजी आ सकती है। अब सपोर्ट 180–185 रुपये के पास है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है, ट्रेंड बुलिश रहेगा। अगर 195 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग मिलती है, तो 205–215 रुपये तक जाने की संभावना है।

