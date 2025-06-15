Vedanta Dividend: वेदांता एक बार फिर बांट सकती है डिविडेंड, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

माइनिंग सेक्टर की जानी-मानी कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) एक बार फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की तैयारी में है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 18 जून 2025 को होने जा रही है, जिसमें डिविडेंड (Dividend Declaration) पर विचार किया जाएगा।

रिकॉर्ड डेट से उठा पर्दा (Vedanta Dividend Record Date)

अगर बोर्ड की मीटिंग में डिविडेंड का ऐलान होता है, तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट 24 जून तय की गई है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम वेदांता के रिकॉर्ड में होंगे, केवल उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि जो निवेशक 24 जून से पहले कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, वही इस लाभ के पात्र होंगे।

24 जून को शेयर खरीदने से नहीं मिलेगा फायदा

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 24 जून को वेदांता का शेयर खरीदता है, तो वह डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेयर बाजार में ट्रेडिंग का सेटलमेंट एक दिन बाद होता है। अगर आपने 24 जून को शेयर खरीदा तो आपकी खरीदारी 25 जून को सेटल मानी जाएगी। ऐसे में रिकॉर्ड डेट निकल चुकी होगी और डिविडेंड नहीं मिलेगा।

अब तक कितना डिविडेंड बांट चुकी है वेदांता? (Vedanta Dividend History)

वेदांता लिमिटेड बीते साल भर में कई बार डिविडेंड बांट चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अब तक ₹35 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) जारी किया है। इसके अलावा मई 2024 में ₹11 प्रति शेयर, अगस्त 2024 में ₹4, और सितंबर में ₹20 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। दिसंबर 2024 में भी कंपनी ने ₹8.50 का डिविडेंड दिया था।

अगर पिछले 12 महीनों की बात करें, तो कुल मिलाकर वेदांता ने ₹46 प्रति शेयर का डिविडेंड जारी किया है। यह डिविडेंड यील्ड करीब 9% से 11% के बीच रही है, जो निवेशकों के लिए अच्छा मुनाफा माना जाता है।

शेयर की चाल कैसी रही बाजार में? (Vedanta Share Performance)

वेदांता के शेयरों की कीमत में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 13 जून 2025 को, जब बाजार बंद हुआ तो वेदांता का शेयर 0.47% की गिरावट के साथ ₹458.35 पर बंद हुआ। हालांकि, बीते एक महीने में इसमें 5% से अधिक की तेजी देखी गई है। वहीं पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक में करीब 12% की गिरावट आई है।

अगर साल भर का प्रदर्शन देखा जाए, तो वेदांता के शेयर होल्डर्स को करीब 4% का रिटर्न मिला है। यानी जिन्होंने कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश किया, उन्हें अच्छा डिविडेंड और संतोषजनक रिटर्न भी मिला।