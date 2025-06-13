म्यूचुअल फंड ने मई में ₹56,300 करोड़ झोंके शेयर बाजार में, ITC, Zomato, HDFC पर भारी दांव

मई 2025 में भारतीय म्यूचुअल फंड (MF) प्रबंधकों ने जोरदार खरीदारी की। पिछले महीने आईटीसी (ITC Ltd), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), जोमैटो (Eternal Ltd), भारती एयरटेल और इंडिगो (InterGlobe Aviation) जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी की गई है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंडों ने इस महीने कुल ₹56,300 करोड़ की खरीदारी की, जबकि विदेशी निवेशकों (FIIs) ने ₹9,600 करोड़ की।

इन कंपनियों में बढ़ा MF का विश्वास

ITC में म्यूचुअल फंडों ने 18.8 करोड़ शेयर ₹7,800 करोड़ में खरीदे। इसके बाद उनकी हिस्सेदारी अप्रैल के 147.10 करोड़ से बढ़कर मई में 165.90 करोड़ हो गई।

HDFC Bank में ₹5,900 करोड़ की खरीदारी हुई। 3 करोड़ शेयर जुड़कर अब एमएफ की हिस्सेदारी 158.30 करोड़ से बढ़कर 161.30 करोड़ पहुंची।

Eternal (Zomato) में भी जोरदार निवेश हुआ। फंडों ने ₹5,400 करोड़ की खरीदारी कर 22.5 करोड़ शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। अब उनकी हिस्सेदारी 206.7 करोड़ शेयर हो गई है, जो अप्रैल में 184.2 करोड़ थी।

इंडिगो के 90 लाख शेयरों की खरीदारी ₹4,900 करोड़ में हुई, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (₹3,300 करोड़), कोटक महिंद्रा बैंक (₹2,600 करोड़), NTPC, PNB Housing, एशियन पेंट्स, पेटीएम और एक्सिस बैंक भी खरीद लिस्ट में शामिल रहे।

TCS, ICICI Bank और Nykaa से निकाले पैसे

सबसे ज्यादा बिक्री टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक में देखी गई। Max Financial के 80 लाख शेयर ₹1,200 करोड़ में बिके, वहीं FSN ई-कॉमर्स (Nykaa) के ₹1,100 करोड़ और BSE के ₹800 करोड़ के शेयरों की बिक्री हुई। Coforge, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, MRF और इंडियन होटल्स भी फंडों की बिकवाली लिस्ट में हैं।

लार्जकैप में बढ़ता भरोसा

टाटा स्टील और बजाज ऑटो जैसे लार्जकैप शेयरों में भी स्क्रीन बाय दर्ज हुए। नई एंट्री के तौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हुई। नवामा के मुताबिक मई में कुल ₹7,400 करोड़ इक्विटी बाजार (प्राइमरी+सेकेंडरी) में डिप्लॉय किए गए। मई में म्यूचुअल फंडों की कैश और रिड्यूसिंग इक्यूवेलेंट कैपिटल ₹1,96,100 करोड़ (6.05%) रह गई, जो अप्रैल में ₹2,03,500 करोड़ (6.58%) थी।

