Newsम्यूचुअल फंडBest Mutual Fund: Motilal Oswal समेत ये फंड्स बना रहें लाखों का मुनाफा, निवेश से पहले जरूर चेक करें

Best Mutual Fund: Motilal Oswal समेत ये फंड्स बना रहें लाखों का मुनाफा, निवेश से पहले जरूर चेक करें

Best Mutual Fund for Invest: अगर आप हाई रिटर्न पाने के लिए अच्छे म्युचूअल फंड की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए तीन बेस्ट फंड लेकर आए हैं। इन फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 16:59 IST
Mutual Fund
अगर आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाकर तगड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेस्ट फंड लेकर आए हैं। इन फंड ने निवेशकों को लाखों का मुनाफा दिया है। इस लिस्ट में Motilal Oswal भी शामिल हैं। 

Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund

अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ में अच्छा रिटर्न भी पाना चाहते हैं तो Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund – Direct Plan एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस फंड ने बीते 5 सालों में करीब 30% तक का सालाना रिटर्न दिया है और 10 सालों में इसका औसतन रिटर्न लगभग 18% रहा है। खास बात यह है कि इस फंड ने लगभग हर साल 18% के करीब रिटर्न दिया है।

इसका एक्सपेंस रेश्यो भी सिर्फ 0.65% है। अगर आपने इसमें ₹10,000 की SIP की होती, तो सिर्फ 10 साल में आपका निवेश ₹34.91 लाख में बदल सकता था।

Motilal Oswal Flexi Cap Fund

अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ की तलाश में हैं तो Motilal Oswal Flexi Cap Fund – Direct Plan आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस फंड ने 3 साल में करीब 26%, 5 साल में 24% और 10 साल में करीब 14% का सालाना रिटर्न दिया है। हर साल औसतन इसने 18% के आसपास मुनाफा दिया है।

अगर कोई निवेशक इसमें ₹10,000 की SIP करता है तो 11 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹33.51 लाख तक पहुंच सकती है। यह फंड उन लोगों के लिए एकदम सही है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं।

ICICI Prudential Infrastructure Fund

अगर आप किसी ऐसे फंड में निवेश करना चाहते हैं जो किसी खास सेक्टर से जुड़ा हो और दमदार मुनाफा दे रहा हो तो ICICI Prudential Infrastructure Fund पर जरूर नजर डालें। इसने बीते 5 सालों में करीब 40% का सालाना रिटर्न दिया है।

अगर आपने इसमें सिर्फ ₹1 लाख का एकमुश्त निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू ₹5.45 लाख से ज्यादा हो चुकी होती। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगातार हो रहे सुधार और सरकारी योजनाओं के चलते इस फंड को काफी फायदा मिला है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 3, 2025