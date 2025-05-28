Best Mutual Fund: 1 लाख बना ₹41 लाख, Tata के इस फंड ने किया मालामाल

scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडBest Mutual Fund: 1 लाख बना ₹41 लाख, Tata के इस फंड ने किया मालामाल

Best Tata Mutual Fund: हम आपको आर्टिकल में टाटा के ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 15:53 IST

Tata Mutual Fund देश की सबसे पुरानी और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। इसके दो फंड  Tata Large & Mid Cap Fund और Tata Midcap Growth Fund ने 30 साल से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है। Tata Midcap Growth Fund के Regular Plan की शुरुआत 1 जुलाई 1994 को हुई थी। अब इस फंड ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं।

Tata Midcap Growth Fund का मकसद है मिड-कैप कंपनियों में निवेश करके निवेशकों को मीडियम से लॉन्ग टर्म तक अच्छा मुनाफा देना। इस फंड में लगभग 91% हिस्सा इक्विटी में लगा है, जिसमें से 46% मिड-कैप, 14% स्मॉल-कैप और 14% लार्ज-कैप कंपनियों में लगाया गया है।

इस फंड ने लॉन्च के बाद से अब तक औसतन 13.23% का रिटर्न दिया है। 10 सालों में इसने 14.91%, और 20 सालों में 16.51% सालाना रिटर्न दिया है।

SIP से कमाई का हिसाब

अगर किसी ने हर महीने ₹1,000 का निवेश 30 साल तक किया होता तो उसका कुल निवेश लगभग ₹3.6 लाख होता। लेकिन रिटर्न की वजह से यह पैसा ₹1.02 करोड़ बन जाता। इसी तरह 20 साल में SIP से 16.9% और 10 साल में 17.99% का सालाना रिटर्न मिला। वहीं, ₹1 लाख की एकमुश्त राशि 30 साल में बढ़कर ₹41.58 लाख हो गई होती।

फंड का रिस्क प्रोफाइल कैसा है?

इस फंड की स्टैंडर्ड डिविएशन यानी वोलैटिलिटी 16.02% है। वहीं, Sharpe Ratio 0.77 है। फंड का Beta 0.91 है। हालांकि, Alpha -1.14 है।

किन कंपनियों में लगाया है पैसा?

Tata Midcap Growth Fund ने सबसे ज्यादा निवेश हेल्थकेयर और कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियों में किया है। इसके टॉप 5 होल्डिंग्स में Max Financial Services, Alkem Laboratories, Jubilant Foodworks, Lupin और Aurobindo Pharma शामिल हैं। इन कंपनियों में निवेश फंड की स्टेबल और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को दिखाता है।

इन निवेशकों के लिए है ये फंड?

अगर आप 3 से 4 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क उठाकर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो Tata Midcap Growth Fund आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि फंड का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य में गारंटी नहीं देता। ऐसे में  निवेश से पहले किसी SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 28, 2025