Newsम्यूचुअल फंडBest Mutual Fund: सैलरी आते ही इन म्यूचुअल फंड्स में करें निवेश, SIP से 10 साल में बनेगा मोटा फंड

Best Mutual Fund: सैलरी आते ही इन म्यूचुअल फंड्स में करें निवेश, SIP से 10 साल में बनेगा मोटा फंड

Best Mutual Fund: हम आपको इस आर्टिकल में ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड में इन्वेस्ट करके मोटा फंड तैयार किया जा सकता है।

New Delhi,UPDATED: May 27, 2025 11:44 IST
अगर आप अपनी सैलरी हर महीने सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर छोड़ देते हैं, तो अब सोचने का वक्त आ गया है। 1 जून को जब अगली सैलरी आए तो उसका सही इस्तेमाल करने की तैयारी कर लीजिए। आज के समय में म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) एक ऐसा निवेश ऑप्शन है जो आपकी छोटी-सी SIP से भी बड़ा फंड तैयार कर सकता है। यहां हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में शानदार रिटर्न दिए हैं।

Nippon India Small Cap Fund

इस फंड को 5-स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यह पिछले 10 सालों में सबसे तेज ग्रो करने वाले फंड्स में से एक रहा है। अगर आपने इसमें एक बार ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वह ₹6.42 लाख होते। वहीं, अगर आपने हर महीने ₹10,000 की SIP की होती, तो अब तक आपका फंड ₹46.79 लाख तक पहुंच गया होता। 

Quant ELSS Tax Saver Fund

अगर आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं और साथ ही बढ़िया रिटर्न भी चाहते हैं, तो यह फंड एक शानदार ऑप्शन है। इसने ₹1 लाख को 10 साल में ₹6 लाख में बदल दिया है। SIP से सालाना 21.33% का रिटर्न मिला है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.50% है।

Quant Small Cap Fund

छोटे शेयरों में निवेश कर यह फंड सबसे ऊंचा रिटर्न देने वाला फंड बन गया है। 10 सालों में SIP से इसमें 23.41% सालाना रिटर्न मिला है। अगर आपने ₹10,000 की मंथली SIP की होती, तो आज यह फंड ₹49.57 लाख तक पहुंच चुका होता।

SBI Small Cap Fund

SBI का यह फंड लंबे समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसकी रेटिंग भले ही 3-स्टार है, लेकिन इसने ₹1 लाख को ₹5.65 लाख में बदल दिया है। वहीं, SIP से 10 साल में सालाना 19.52% का रिटर्न मिला है।

Parag Parikh Flexi Cap Fund

यह फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो उतार-चढ़ाव से डरते हैं। 5-स्टार रेटिंग वाला यह फंड ₹1 लाख को ₹5 लाख में बदल चुका है। SIP से इसने सालाना 19.37% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.63% है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 27, 2025