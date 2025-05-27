Best Mutual Fund: सैलरी आते ही इन म्यूचुअल फंड्स में करें निवेश, SIP से 10 साल में बनेगा मोटा फंड

अगर आप अपनी सैलरी हर महीने सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर छोड़ देते हैं, तो अब सोचने का वक्त आ गया है। 1 जून को जब अगली सैलरी आए तो उसका सही इस्तेमाल करने की तैयारी कर लीजिए। आज के समय में म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) एक ऐसा निवेश ऑप्शन है जो आपकी छोटी-सी SIP से भी बड़ा फंड तैयार कर सकता है। यहां हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में शानदार रिटर्न दिए हैं।

Nippon India Small Cap Fund

इस फंड को 5-स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यह पिछले 10 सालों में सबसे तेज ग्रो करने वाले फंड्स में से एक रहा है। अगर आपने इसमें एक बार ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वह ₹6.42 लाख होते। वहीं, अगर आपने हर महीने ₹10,000 की SIP की होती, तो अब तक आपका फंड ₹46.79 लाख तक पहुंच गया होता।

Quant ELSS Tax Saver Fund

अगर आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं और साथ ही बढ़िया रिटर्न भी चाहते हैं, तो यह फंड एक शानदार ऑप्शन है। इसने ₹1 लाख को 10 साल में ₹6 लाख में बदल दिया है। SIP से सालाना 21.33% का रिटर्न मिला है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.50% है।

Quant Small Cap Fund

छोटे शेयरों में निवेश कर यह फंड सबसे ऊंचा रिटर्न देने वाला फंड बन गया है। 10 सालों में SIP से इसमें 23.41% सालाना रिटर्न मिला है। अगर आपने ₹10,000 की मंथली SIP की होती, तो आज यह फंड ₹49.57 लाख तक पहुंच चुका होता।

SBI Small Cap Fund

SBI का यह फंड लंबे समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसकी रेटिंग भले ही 3-स्टार है, लेकिन इसने ₹1 लाख को ₹5.65 लाख में बदल दिया है। वहीं, SIP से 10 साल में सालाना 19.52% का रिटर्न मिला है।

Parag Parikh Flexi Cap Fund

यह फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो उतार-चढ़ाव से डरते हैं। 5-स्टार रेटिंग वाला यह फंड ₹1 लाख को ₹5 लाख में बदल चुका है। SIP से इसने सालाना 19.37% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.63% है।