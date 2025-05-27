Best Mutual Funds: SIP करने वालों की बल्ले-बल्ले, इस फंड ने दे दिया 19% का शानदार रिटर्न

अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो HDFC मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड (HDFC Midcap Opportunities Fund) आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस फंड ने बीते 10 सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। लंप सम निवेश करने वालों को इसमें 17.39% का सालाना रिटर्न मिला है, जबकि हर महीने SIP करने वालों को 19.76% का रिटर्न दिया है

1 लाख का निवेश बन डाला 5 लाख

अगर किसी ने 10 साल पहले इस फंड में एकमुश्त ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसकी वैल्यू अब करीब ₹4.97 लाख हो गई होती। यानी निवेशक को लगभग ₹3.97 लाख का प्रॉफिट। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अगर आप लंबे समय तक किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में टिके रहते हैं तो बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।

हर महीने ₹10,000 की SIP करने वाले निवेशक ने अगर 10 साल तक लगातार निवेश किया होता, तो उसका कुल निवेश ₹13 लाख होता। लेकिन इस समय उसकी वैल्यू करीब ₹40.02 लाख हो चुकी है। SIP निवेश करने का फायदा यह होता है कि मार्केट की उतार-चढ़ाव से औसत लागत कम होती है और लंबे समय में बढ़िया रिटर्न मिलता है।

क्या है इस फंड की खासियत?

HDFC मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड का एक्सपेंस रेश्यो सिर्फ 0.89% है। यह दूसरे मिडकैप फंड्स के मुकाबले किफायती है। इसके साथ ही इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹72,610 करोड़ रुपये है। यह एक मजबूत और भरोसेमंद मिडकैप फंड बनाता है।

एक्सपर्ट की मानें तो मिडकैप फंड्स उन निवेशकों के लिए बढ़िया रहते हैं जो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। ऐसे फंड्स थोड़े अनस्टेबल जरूर होते हैं, लेकिन समय के साथ इनसे बड़ा फायदा भी हो सकता है।