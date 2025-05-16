scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडSBI म्यूचुअल फंड से बना करोड़ों का फंड, SIP ने दिखाया कमाल

SBI Large and Midcap Fund ने यह साबित किया है कि समय के साथ की गई SIP और डिस्पिलेन इन्वेस्टमें ही आपको बड़ा फंड बना कर दे सकते हैं। इस फंड ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 16, 2025 14:43 IST

इन दिनों शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है। इससे निवेशकों में डर का माहौल है, और कई लोग म्यूचुअल फंड्स से भी पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक ऐसा फंड है, जिसने पिछले 32 सालों में शानदार रिटर्न देकर निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। हम बात कर रहे हैं SBI Large and Midcap Fund की, जिसने SIP से निवेश करने वालों को बड़ा फायदा पहुंचाया है।

छोटी SIP से बना बड़ा फंड

अगर आपने 1993 से इस फंड में हर महीने सिर्फ ₹10,000 की SIP की होती, तो आज तक कुल ₹36.2 लाख का निवेश बढ़कर करीब ₹6.75 करोड़ हो चुका होता। यानी धीरे-धीरे और लगातार किया गया निवेश लंबे समय में करोड़ों का फंड बना सकता है।

तीन दशक का भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड

SBI का यह फंड फरवरी 1993 में लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इसने औसतन सालाना 13.33% का रिटर्न दिया है। इस तरह का लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम फंड्स के पास होता है, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाता है।

हाल के वर्षों में कैसा रही परफॉर्मेंस?

इस फंड ने पिछले 5 सालों में 19.15% और पिछले 3 सालों में 15.55% का कंपाउंड सालाना रिटर्न दिया है। जबकि सिर्फ पिछले एक साल में इसका रिटर्न 11.75% रहा है। इसके बेंचमार्क Nifty Large Midcap 250 TRI ने भी इसी दौरान अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन SBI का यह फंड लगातार उसके आसपास या उससे बेहतर रिटर्न देता रहा।

एक लाख से बनी 54 लाख की वैल्यू

अगर किसी निवेशक ने 1993 में इस फंड में ₹1 लाख एकमुश्त लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹54.84 लाख हो चुकी होती। यह दिखाता है कि म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश भी समय के साथ कितना बड़ा हो सकता है।

फंड का मैनेजर कौन?

31 जनवरी 2025 तक इस फंड की AUM (Asset Under Management) वैल्यू ₹28,681 करोड़ थी। इस फंड को सौरभ पंत 2016 से मैनेज कर रहे हैं। उनकी निवेश रणनीति और अनुभव का फायदा इस फंड के परफॉर्मेंस में साफ नजर आता है।

लंबे समय में शानदार रिटर्न

SBI Large and Midcap Fund ने 15 साल में 15.6%, 10 साल में 15.57%, 5 साल में 18.44% और 3 साल में 13.65% का रिटर्न दिया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये फंड सिर्फ हाल ही में नहीं, बल्कि लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 16, 2025