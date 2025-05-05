NFO: HDFC के इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज हो रहा है बंद! मात्र ₹100 से हो जाएगी SIP

NFO Alert: म्यूचुअल फंड यूजर्स के लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल HDFC Mutual Fund ने हाल ही में एक नए स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) लॉन्च किया था जिसे सब्सक्राइब करने की आज आखिरी दिन है। इस स्कीम का नाम है HDFC CRISIL IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund.

CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index पर नजर रखने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम है। अनुपम जोशी इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹7,62,038 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 28 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

HDFC CRISIL IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund NFO Details

इस फंड का एनएफओ 28 अप्रैल को लॉन्च किया गया था जो आज यानी 5 मई को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट कल यानी 6 मई को हो सकता है। 1-3 महीने के लिए इस फंड में निवेश की सलाह दी गई है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये की SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड को Low to Moderate Risk के कैटेगरी में रखा गया है।

क्या है CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index?

एक स्थिर मैच्योरिटी इंडेक्स जो इंडेक्स में शामिल किए जाने की तिथि से 3 से 6 महीने के भीतर मैच्योरिटी होने वाले कमर्शियल पेपर (सीपी), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) और कॉर्पोरेट बांड सिक्योरिटी के प्रदर्शन को ट्रैक करने का प्रयास करता है।

किन निवेशकों के लिए सही है ये म्यूचुअल फंड?

