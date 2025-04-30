NFO Alert: UTI Mutual Funds ने पेश किया नया स्कीम! ₹500 में हो जाएगा निवेश, जानिए किसके लिए सही है ये फंड

NFO: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक और नए स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। नया म्यूचुअल फंड स्कीम UTI Mutual Funds की ओर से पेश किया गया है। इस नए स्कीम का नाम है UTI Multi Cap Fund.

UTI Multi Cap Fund NFO Details

इस फंड का एनएफओ 29 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ था और निवेशक इसे 13 मई 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 16 मई 2025 तक हो सकता है।

यूटीआई मल्टी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। कार्तिकराज लक्ष्मणन यूटीआई मल्टी कैप फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹3,37,640 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 29 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10.00 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

इस स्कीम का उद्देश्य मुख्य रूप से मार्केट कैप स्पेक्ट्रम में कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज में निवेश करके लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है।

यह निवेश रणनीति इनफॉर्म डिसीजन लेने के लिए एडवांस मॉडलिंग को एक्सपर्ट रिसर्च के साथ जोड़ती है। यह चार प्रमुख फैक्टर्स को संतुलित करने के लिए एक विशेष मॉडल का उपयोग करता है:

1. Momentum (अपवार्ड ट्रेंड पर फोकस)

2. Low Volatility (स्टेबल इंवेस्टमेंट)

3. Quality (अच्छी कंपनी में निवेश)

4. Value (वैल्यू अवसरों को तलाशना)

इन फैक्टर्स को मिलाकर , रणनीति का उद्देश्य एक संतुलित और अनुकूल पोर्टफोलियो तैयार करना है।

किसे निवेश करना चाहिए?

ऐसे निवेशक जो अधिक जोखिम ले सकते हैं और जिन्हें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है वो इस फंड में निवेश कर सकते हैं।

एग्जिट लोड

यदि 90 दिनों के अंदर रिडीम किया जाए तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 20% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद, आपको एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा के रिटर्न पर 12.5% ​​का LTCG टैक्स देना होगा।

