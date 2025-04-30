Rule Change: अप्रैल 2025 अपने अंत पर आ गया है और कल से मई 2025 शुरू हो जाएगा। 1 मई से कई फाइनेंशियल रूल्स बदलने (Financial Rule Change from 1st May) वाले हैं। इनमें एटीएम नियम (ATM Rule) भी शामिल है। नए नियम (ATM New Rule) के तहत एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने (ATM Transaction Charge) पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बैंकों के ट्रांजिक्शन लिमिट (ATM Transaction Limit) में भी बदलाव होगा। इसका मतलब है कि एटीएमधारक को दोहरा झटका लगेगा।

क्यों बदले नियम

आरबीआई ने कहा कि उन्होंने यह कदम कस्टमर्स चार्ज में ट्रांसपैरेंसी बढ़ाने और एटीएम नेटवर्क को लचीला बनाने के उद्देश्य से लिया है। एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कई बैंकों ने पहले ही दे दी थी।

एसबीआई ने 1 फरवरी 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया था। बैंक ने कहा कि चार्ज स्लैब को सरल बनाने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाना देने के साथ मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों में लेनदेन की सीमा को स्‍टैंडर्ड रखने के लिए फैसला लिया गया है।

अब कितना लगेगा चार्ज? (New ATM Transaction Charge )

HDFC Bank की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार तय लिमिट से ज्यादा लेनदेन पर 23 रुपये+टैक्स का चार्ज लगेगा। यह चार्ज केवल कैश विड्रॉल पर ही लगेगा। अगर कस्टमर मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक या पिन सेटअप जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई चार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, नॉन HDFC बैंक के यूजर को इन सर्विस पर भी चार्ज देना होगा।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर भी लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल करने पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा। गैर-वित्तीय लेनदेन पर कस्टमर से 11 रुपये का चार्ज लिया जाएगा।

इंडसइंड बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एटीएम से फ्री लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल करने पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा।

अब कितनी है ट्रांजैक्शन लिमिट? (New ATM Transaction Limit)

भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। अब सभी एसबीआई कस्टमर हर महीने एसबीआई एटीएम से 5 लेनदेन और बाकी बैंक के एटीएम पर 10 बार फ्री लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि, जिन ग्राहक को ₹25,000 से ₹50,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मैंटेन करना होता है उनके लिए दूसरे बैंक में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट 5 तय की गई है। वहीं, जिन ग्राहकों को 1 लाख रुपये का मिनिमम बैलेंस मैंटेन करना होता है उनके लिए यह लिमिट अनलिमिटिड है।

आपको बता दें कि एसबीआई लिमिट से ज्यादा होने पर एटीएम के हर ट्रांजैक्शन पर ₹15+GST का चार्ज लगाएगा। वहीं, अन्य बैंक में यह लिमिट ₹21+GST है।

