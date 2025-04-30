Tata Stock to BUY: शेयर बाजार में जारी तेज उतार-चढ़ाव के बीच टाटा ग्रुप का ये शेयर आपको मोटी कमाई करा कर दे सकता है। इस टाटा स्टॉक पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने BUY कॉल दिया है। अच्छी बात यह है कि आज यह टाटा स्टॉक 2% से ज्यादा गिरा है। ऐसे में सस्ती कीमत पर यह खरीदने का आपके पास शानदार मौका है।

टाटा ग्रुप के इस शेयर का नाम Trent Ltd है। कंपनी ने मंगलवार को Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ यह भी बताया कि वो अपने शेयरधारकों के लिए जल्द ही डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। Axis Securities ने Trent का टारगेट प्राइस मार्च तिमाही के नतीजों के बाद जारी किया है।

Trent Ltd Q4FY25 Results

Westside और Zudio की पेरेंट कंपनी Trent Ltd का Q4 में प्रॉफिट YoY 56.24% गिरकर 311.60 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में 712.09 करोड़ रुपये था।

हालांकि मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY 27.87 प्रतिशत बढ़कर 4,216.94 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,297.70 करोड़ रुपये था।

Trent Ltd Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखा है। हालांकि ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 7100 रुपये से घटाकर 6650 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज के मुताबिक 29 अप्रैल के CMP 5,380 रुपये से स्टॉक 24% का अपसाइड दिखाएगा।

Trent Ltd Share Price

दोपहर 12:08 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.08% या 166 रुपये टूटकर 5,225.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.84% या 152.90 रुपये गिरकर 5227.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Trent Ltd Dividend 2025

कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ-साथ यह जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स गुरुवार 3 जुलाई 2025 को मीटिंग करेंगे जहां वो डिविडेंड पर विचार करेंगे।

Trent Ltd Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि अगर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में डिविडेंड का ऐलान होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट 12 जून 2025 होगी।

यहां ध्यान दें कि रिकॉर्ड डेट, बोर्ड मीटिंग से पहले है तो इसका मतलब अगर 3 जुलाई को डिविडेंड का ऐलान होगा तो डिविडेंड सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक यानी 12 जून तक कंपनी का शेयर था।

Trent Ltd Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट सोमवार 7 जुलाई 2025 या इसके बाद की जाएगी।