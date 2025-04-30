Bajaj Finance : Axis Securities ने दिया BUY कॉल, टारगेट भी बढ़ाया; कंपनी ने किया एक साथ 3 बड़े ऐलान

Bajaj Finance Share Price: दिग्गज NBFC कंपनी Bajaj Finance Ltd के शेयर में आज 5% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:30 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 5.28% या 479.80 रुपये टूटकर 8609.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.32% या 483.50 रुपये गिरकर 8,609.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने कल यानी बीते मंगलवार 29 अप्रैल को Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ तीन बड़ी घोषणाएं की थी। कंपनी ने Dividend (Special + Final), Bonus Share और Stock Split की जानकारी दी है।

आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने कंपनी के Q4 रिजल्ट के बाद BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस बढ़ाया है।

Bajaj Finance Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 17.12 प्रतिशत बढ़कर 4,479.57 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,824.53 करोड़ रुपये था।

NBFC कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 23.65 प्रतिशत बढ़कर 16,359.14 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 13,230.07 करोड़ रुपये था। कुल खर्च पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 30.52 प्रतिशत बढ़कर 12,830.18 करोड़ रुपये हो गया।

31 मार्च, 2025 तक AUM 26 प्रतिशत बढ़कर 4,16,661 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च, 2024 तक 3,30,615 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में एयूएम में 18,618 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

Bajaj Finance Share Price Target

Q4 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 9050 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये कर दिया है।

Bajaj Finance Dividend (Special + Final)

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों के स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी 12 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 44 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 9 मई को तय किया है। कंपनी ने बताया कि वो स्पेशल डिविडेंड की पेमेंट 26 मई तक कर देगी।

फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 मई को तय किया है। इसकी पेमेंट 28 जुलाई 2025 को होगी।

Bajaj Finance Bonus Issue

कंपनी 4:1 के रेश्यो में बोनस देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

Bajaj Finance Stock Split

कंपनी 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।