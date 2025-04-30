scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAther Energy IPO : सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन! चेक करें लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और GMP | Allotment Date

Ather Energy IPO : सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन! चेक करें लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और GMP | Allotment Date

कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,626 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 354.76 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 30, 2025 10:47 IST

Ather Energy IPO Day 3: Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। इस मेनबोर्ड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 28 अप्रैल को खुला था। 

29 अप्रैल को शाम 6 बजे तक के डेटा के मुताबिक इस आईपीओ का अभी तक कुल 0.28 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। 

Qualified Institutional Buyers (QIB) द्वारा अभी तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं किया है। वहीं Non-Institutional Investor (NII) ने इस ऑफर को 0.27 गुना, Retail Individual Investor ने 1.12 गुना और Employees ने इस आईपीओ को 3.18 गुना सब्सक्राइब किया है। 

Ather Energy का कुल आईपीओ साइज 2,980.76 करोड़ रुपये है जहां कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,626 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 354.76 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। 

Ather Energy IPO Latest GMP

investorgain.com के मुताबिक इस आईपीओ का आज का लेटेस्ट जीएमपी मात्र 1 रुपये है। इस हिसाब से इस शेयर की लिस्टिंग सपाट होने की उम्मीद है। 

Ather Energy IPO Price Band

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 304-321 रुपये है।

Ather Energy IPO Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ ऑफर का लॉट साइज 46 शेयरों का रखा है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,984 रुपये का निवेश करना होगा। 

Ather Energy IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है। 

Ather Energy IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 2 मई 2025 को हो सकता है। 

Ather Energy IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार 6 मई 2025 को हो सकती है। 

कंपनी कहां करेगी इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी महाराष्ट्र में E2W फैक्ट्री की स्थापना के लिए Capex के रूप में करेगी। इसके अलावा कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों को पूरा या आंशिक प्री-पेमेंट करने, R&D करने, मार्केटिंग करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
