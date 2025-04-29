Crorepati Stock: स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक यानी सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (NIfty) हरे निशान पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जिसने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। हालांकि, करोड़पति बनने के लिए निवेशक को लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत पांच साल पहले ₹12 रुपये थी और अब ₹750 के पार पहुंच गई है।

हम कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स इंडिया के शेयर की बात कर रहे हैं। इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर ((Kernex Microsystems India Share Price) 3.46 प्रतिशत टूटकर ₹754 पर बंद हुआ। शेयर ने इंट्रा-डे में ₹788.70 के हाई लेवल को टच किया था। आइए, इस शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस (Kernex Microsystems India Share Performance)

शेयर का 52-वीक हाई ₹1,584.00 और 52-वीक लो ₹333.55 है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने एक साल में 40.14 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में स्टॉक 175.53 फीसदी चढ़ गया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 6717.36 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 1,263.66 करोड़ रुपये है।

निवेशकों को बनाया करोड़पति

इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 25,000 रुपये के स्टॉक खरीदे होते तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 17 लाख रुपये हो जाती। इसी तरह ₹50,000 की इन्वेस्टमेंट 34 लाख रुपये हो जाती। वहीं, अगर निवेशक 1.5 लाख का निवेश करता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करोड़ो में हो जाती।

कंपनी ने दिया डिविडेंड और बोनस का तोहफा (Kernex Microsystems India Dividend & Kernex Microsystems India Bonus Share)

Kernex Microsystems India ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न के साथ डिविडेंड (Dividend) और बोनस शेयर (Bonus Share) का तोहफा भी दिया है। BSE की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने साल 2012 में निवेशकों को हर शेयर पर ₹1 का डिविडेंड भी दिया था। वहीं, वर्ष 2007 में कंपनी ने शेयरधारकों को बोनस शेयर दिया था। स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार कंपनी ने निवेशकों को 10 शेयरों पर 1 बोनस शेयर दिया था।

क्या काम करती कंपनी? (About Kernex Microsystems India)

Kernex Microsystems India सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी रेलवे के सामान सप्लाई की सर्विस भी देती है। इसके अलावा कंपनी रेलवे की सिक्योरिटी सिस्टम की डिवाइस बनाती है। कंपनी को भारतीय रेलवे (Indian Railway) से कई ऑर्डर मिलते हैं, जिसकी वजह से यह शेयर निवेशकों के फोकस में रहता है।