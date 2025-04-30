Gold, Silver Price Today: अक्षय तृतीया पर MCX पर टूटा सोना! रिटेल कीमतों में तेजी - चेक करें ताजा भाव
Gold Silver Rates Today : अक्षय तृतीया के मौके पर आज देश में सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
Gold Silver Rates Today : आज बुधवार 30 अप्रैल है और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया, हिंदू और जैन कैलेंडर में एक काफी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नए उद्यम शुरू करने, निवेश करने और सोना (गोल्ड) खरीदने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है।
अक्षय तृतीया के मौके पर आज देश में सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है हालांकि अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर आज सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड की कीमतें गिरी हैं।
सुबह 10:08 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.48% गिरकर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 1.35% गिरकर ट्रेड कर रही है।
MCX पर सुबह 10:08 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 458 रुपये गिरकर 95134 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर अगर आप भी आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है?
क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,001 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,007 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,153 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,049 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,005 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,015 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,162 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,025 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।