Gold, Silver Price Today: अक्षय तृतीया पर MCX पर टूटा सोना! रिटेल कीमतों में तेजी - चेक करें ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : आज बुधवार 30 अप्रैल है और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया, हिंदू और जैन कैलेंडर में एक काफी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नए उद्यम शुरू करने, निवेश करने और सोना (गोल्ड) खरीदने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है।

advertisement

अक्षय तृतीया के मौके पर आज देश में सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है हालांकि अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर आज सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड की कीमतें गिरी हैं।

सुबह 10:08 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.48% गिरकर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 1.35% गिरकर ट्रेड कर रही है।

MCX पर सुबह 10:08 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 458 रुपये गिरकर 95134 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर अगर आप भी आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है?

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?