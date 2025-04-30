Multibagger Stock: स्टील और पावर सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Rathi Steel and Power Limited ने अपनी Ghaziabad स्थित स्टील मेल्टिंग यूनिट में फिर से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी बीते दिन ही दे दी थी। दोबारा प्रोडक्शन शुरू होने ते बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर लाल निशान पर हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक (Rathi Steel and Power Share) 0.55 फीसदी गिरकर 30.78 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹30.95 पर बंद हुए थे।

मजबूत होगा कंपनी की परफॉर्मेंस

कंपनी के गाजियाबाद यूनिट में फिर से स्टील बिलेट्स (Steel Billets) का निर्माण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि स्टील बिलेट्स का इस्तेमाल कई बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कंस्ट्रक्शन (Construction), इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) और मशीन मैन्युफैक्चरिंग (Machine Manufacturing) में होता है। ऐसे में Rathi Steel की इस यूनिट का दोबारा शुरू होना न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि पूरे मेटल सेक्टर (Metal Sector) के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।

इस फैसले से कंपनी को न केवल अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी (Production Capacity) बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्टील सेक्टर में भी कंपनी की हिस्सेदारी और मार्केट प्रजेंस (Market Presence) मजबूत होगी।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

राठी स्टील के शेयरों ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर में 5 फीसदी की गिरावट देखने तो मिला है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 40 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। यह गिरावट सालभर रही है। एक साल में स्टॉक में 50 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर ने पांच साल में 661 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

आपको बता दें कि राठी स्टील और पावर का एम-कैप 258.51 करोड़ रुपये है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹97.81 और 52-वीक लो ₹24.50 है।