U&i ने भारत में लॉन्च की अपनी नई Classy Series, डिजाइन और फीचर्स दोनों में दम-कीमत भी काफी कम
U&i ने अपनी नई Classy Series को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें TWS ईयरबड्स (TWS earbuds), नेकबैंड (Neckband) और पावर बैंक (Powerbank) शामिल हैं। कंपनी का क्लेम है कि ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ स्टाइलिश हैं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस भी देते हैं। हर प्रोडक्ट के साथ कंपनी 1 साल की वारंटी (1-year warranty) दे रही है।
दमदार बैटरी और स्मार्ट टच कंट्रोल वाला ईयरबड
TWS-5553 ईयरबड्स में IPX5 वाटर रेसिस्टेंस, ENC (Environmental Noise Cancellation), Type-C चार्जिंग और 88ms लो लेटेंसी मिलता है। इसकी बैटरी 40 घंटे तक का बैकअप देता है। यह ईयरबड्स चार रंगों में मौजूद है।
400 घंटे स्टैंडबाय वाला जबरदस्त मॉडल वाला Bluetooth
इस ईयरबड में Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी, क्वाड माइक टेक्नोलॉजी, Hi-Res ऑडियो और Smart Touch Control मिलती है। यह ईयरबड्स 40 घंटे का बैकअप और 400 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देता है, जो इसे लंबे यूज के लिए बेहतरीन है।
25 घंटे प्लेबैक वाला UiNB-4347 Neckband
इस नेकबैंड में Bluetooth 5.4, 10mm ड्राइवर और ENC सपोर्ट है। इसके साथ 25 घंटे की बैटरी, 500 घंटे स्टैंडबाय टाइम और 40ms लो लेटेंसी मिलती है। इसमें मैग्नेटिक ऑन/ऑफ, Splash और Sweat Resistance जैसी खूबियां भी हैं।
UiPB-3726 Powerbank
Classy Series Powerbank में 10000mAh की बैटरी मिलती है , जो 33W का फास्ट चार्जिंग आउटपुट देता है ।
यह क्वाड आउटपुट के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट Type-C और Lightning केबल भी है। यह पावरबैंक चार रंगों में उपलब्ध है।
कितनी है गैजेट्स की कीमत (U&i Classy Series Price)
Classy Series के ये सारे प्रोडक्ट्स अब भारत में ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पर मौजूद हैं। इन प्रोडक्टस की कीमत इस प्रकार हैं-
- TWS-5553 – ₹799
- TWS-7227 – ₹849
- UiNB-4347 – ₹849
- UiPB-3726 – ₹1149
U&i के फाउंडर परेश विज के मुताबिक Classy Series का मकसद यूजर्स को बेहतर डिजाइन, शानदार टेक्नोलॉजी और टिकाऊपन का कॉम्बिनेशन देना है। हर प्रोडक्ट के साथ 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है जिससे ग्राहकों को पूरा भरोसा मिले।