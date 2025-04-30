भारत में मोटोरोला ने 30 अप्रैल 2025 को अपनी Edge 60 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन Motorola Edge 60 Pro लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में पहले से ही Edge 60 Fusion और Edge 60 Stylus मौजूद हैं। अब Motorola Edge 60 Pro को कंपनी ने खासतौर पर प्रीमियम सेगमेंट को ध्यान में रखकर उतारा है।

advertisement

50MP+50MP+50x motoAI Cameras| 1.5K Quad Curved Display |IP68+IP69+MIL-810H Military Grade | 6000mAh | Launch 30-Apr@flipkart — Motorola India (@motorolaindia) April 24, 2025

इस स्मार्टफोन में दमदार बैटरी, तगड़ा प्रोसेसर, शानदार कैमरा और AI फीचर्स हैं जो सीधा iPhone और OnePlus जैसे ब्रांड्स को टक्कर देता है।

तगड़े है स्पेसिफिकेशन (Motorola Edge 60 Pro Specification)

Motorola Edge 60 Pro में 6.7 इंच का 1.5K क्वाड कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। स्क्रीन देखने में जितनी शानदार है, इस्तेमाल करने में उतनी ही स्मूद है। इसकी कर्व्ड स्क्रीन फोन को एक प्रीमियम लुक देती है।

Motorola ने इस स्मार्टफोन के साथ एक बड़ा कदम उठाया है। यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Perplexity AI इनबिल्ट आता है। इसमें तीन महीने के फ्री Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा फोन में Microsoft Copilot दिया गया है, जो रियल टाइम में वर्क में मदद करता है। इसके साथ ही तीन महीने के लिए Gemini Advanced भी फ्री मिलता है, जिसमें 2TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है।

Motorola Edge 60 Pro कैमरा किंग (Motorola Edge 60 Pro Camera)

Motorola Edge 60 Pro में पीछे की तरफ 50MP Sony Lytia 700C सेंसर वाला कैमरा है, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आता है। इसके साथ एक 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है जो मैक्रो विजन भी देता है। इसके अलावा एक 10MP का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम है। फ्रंट कैमरा 50MP का पावरफुल सेल्फी कैमरा है।

Motorola Edge 60 Pro बैटरी और चार्जिंग (Motorola Edge 60 Pro Battery)

फोन में है 6000mAh की दमदार बैटरी, जो पूरे दिन का बैकअप साथ देता है। इसके साथ में कंपनी 90W फास्ट चार्जर देती है और 15W वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है।

Motorola Edge 60 Pro परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर (Motorola Edge 60 Pro Performance)

Motorola Edge 60 Pro में नया MediaTek Dimensity 8350 Extreme प्रोसेसर है। इसके साथ 12GB तक LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है। यह फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर चलता है और कंपनी 3 साल तक OS और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स दे रही है।

Motorola Edge 60 Pro की कीमत (Motorola Edge 60 Pro Price)

Motorola Edge 60 Pro की शुरुआती कीमत ₹29,999 है। यह कीमत 8GB/128GB वेरिएंट के लिए है। वहीं 12GB/256GB वैरिएंट की कीमत ₹33,999 रखी गई है।

advertisement

यह फोन Pantone Dazzling Blue, Shadow और Sparkling Grape रंगों में मिलेगा। फोन की बिक्री 7 मई से Flipkart, Motorola.in और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।