आजकल लोग अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट (Saving Account) में रखने की बजाय म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका कारण इससे मिलने वाला अच्छा रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में पैसा शेयर बाजार (Share Market), डेट मार्केट (Debt Market), गोल्ड (Gold) या दूसरी चीजों में लगाया जाता है, जिससे रिटर्न बेहतर होता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

SIP क्यों है फायदेमंद? (Benefits of SIP)

अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी निवेश करना चाहते हैं, तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आप अपनी जेब के हिसाब से ₹250, ₹500 या ₹1000 जैसी छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड में एक तय समय तक हर महीने पैसा लगाते हैं और धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार हो जाता है।

बिना डीमैट अकाउंट के कर सकते हैं SIP

SIP शुरू करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट (Demat Account) की जरूरत नहीं होती। आप फोन पे (Phone Pay), पेटीएम (Paytm), गूगल पे (Google Pay) जैसे यूपीआई ऐप (UPI App) से भी SIP शुरू कर सकते हैं। कई ऐप्स पर आपको 1 क्लिक में SIP शुरू करने का ऑप्शन मिल जाता है।

सिर्फ ₹250 से बन सकते हैं लखपति

अब बात करते हैं असली सवाल कि क्या आप सिर्फ ₹250 प्रति महीने बचाकर लखपति बन सकते हैं? जवाब हां है। अगर आप हर महीने ₹250 SIP में लगाते हैं और मान लेते हैं कि आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है तो आपको 1 लाख रुपये का फंड तैयार करने में लगभग 14 साल लगेंगे।

इसमें आपने कुल ₹42,000 का निवेश किया होगा, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में ₹61,385 मिलेंगे। यानी आपका कुल पैसा ₹1,03,385 बन जाएगा ।

20 साल में हो जाएगा डबल मुनाफा

अगर आप 14 साल की बजाय 20 साल तक हर महीने ₹250 SIP में लगाते हैं तो आपका निवेश सिर्फ ₹60,000 होगा, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट ₹2,29,964 बन जाएगा। इसका मतलब है कि निवेशक को ₹1.69 लाख से ज्यादा का फायदा होगा।

कम रिस्क वाले फंड भी होते हैं

अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप डेट फंड (Debt Fund) या हाइब्रिड फंड (Hybrid Fund) में भी निवेश कर सकते हैं। ये शेयर बाजार के मुकाबले थोड़े सिक्योर माने जाते हैं। लेकिन इनमें रिटर्न भी थोड़ा कम हो सकता है।

निवेश करने से पहले क्या ध्यान रखें?

SIP लंबी अवधि के लिए बेहतर है। इसमें 10 से 20 साल तक निवेश करने पर अच्छा फायदा मिलता है। निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि, निवेश करने से पहले फंड का रिसर्च करें या एक्सपर्ट से सलाह लें।

