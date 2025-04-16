scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडSIP Calculator: कोई नहीं बताएगा ये तगड़ा फॉर्मूला, एसआईपी करते समय बस फॉलो करें और बन जाएं करोड़पति

SIP Calculator: कोई नहीं बताएगा ये तगड़ा फॉर्मूला, एसआईपी करते समय बस फॉलो करें और बन जाएं करोड़पति

Mutual Fund काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया है। इसमें निवेश करके करोड़पति बनना है तो आपको बस इस फॉर्मूला को फॉलो करना होगा।

New Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 13:39 IST
SIP Calculator

SIP Calculation: करोड़पति बनने का सपना हर व्यक्ति देखता है। इस सपने को साकार करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन, सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। अगर सही तरीके से निवेश नहीं करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो म्युचूअल फंड (Mutual Fund) बेहतर ऑप्शन माना जाता है। इसमे निवेश करने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं पर लोग एसआईपी (SIP) सेलेक्ट करते हैं।

अगर आपकी उम्र 25 साल है औप आप 40 की उम्र तक में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 14+16 का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप करीब 14 साल में करोड़पति बन सकते हैं। हम आपको नीचे इस फॉर्मूला के बारे में समझाते हैं।

निवेश के लिए बेस्ट SIP

कम निवेश के लिए एसआईपी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अपने फ्यूचर गोल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा यह आपके पूरे कंट्रोल में होगा यानी आप इसे अपने हिसाब से शुरू और बंद कर सकते हैं। वहीं, एसआईपी 250 रुपये से भी शुरू हो सकती है। 

16 साल में तैयार होगा बड़ा फंड

एसआईपी को मनी मेकिंग वाला तरीका माना जाता है। अगर आप हर महीने एसआईपी में 14,000 रुपये का निवेश करते हैं तो कुछ सालों में ही आपका फंड करोड़ों में तैयार हो जाएगा। हालांकि, करोड़पति बनने के लिए आपको नियमित निवेश करना होगा। 

अगर आप 16 साल तक हर महीने 14,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 16 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹26,88,000 होगा। इस पर 15 फीसदी के अनुमान ब्याज पर आपको लगभग ₹74,16,845 का रिटर्न मिलेगा। अब टोट करें तो 16 साल के बाद आपका फंड करीब  ₹1,01,04,845 का होगा।

इन बातों का रखें ध्यान

एसआईपी या फिर किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। इसके अलावा आप एसआईपी के किस स्कीम में निवेश कर रहे हैं यह जरूरी है। एसआईपी में लॉम्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फादेमंद होता है। शॉर्ट टर्म में कई बार नुकसान भी होता है या फिर कम रिटर्न मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
