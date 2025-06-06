FD vs Debt Fund: एक में कोई रिस्क नहीं तो दूसरे में मिलेगा तगड़ा रिटर्न, आपके लिए कौन-सा ऑप्शन रहेगा बेस्ट?

जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का नाम लेते हैं। लेकिन आज के समय में निवेशक डेट म्यूचुअल फंड्स (Debt Mutual Funds) की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन में कुछ फायदे और कुछ जोखिम हैं। ऐसे में सवाल है कि FD और डेट फंड्स में से कौन सा बेहतर है?

एफडी है लोगों की पहली पसंद

एफडी को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना गया है। आपको पहले से पता होता है कि कितने समय में कितना रिटर्न मिलेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। यहां तक कि निवेशक को बैंक गारंटी रिटर्न भी देता है। यही वजह है कि अभी भी ज्यादातर भारतीय निवेशक एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं।

कैसे काम करते है डेट फंड्स?

डेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स का वो हिस्सा होते हैं जो पैसे को सरकारी बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स जैसी चीजों में लगाते हैं। इस फंड्स में कितना रिटर्न मिलेगा यह शेयर बाजार की चाल से पता चलता है। अगर निवेशक सही समय पर निवेश करते हैं तो इस पर FD से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है।

कौन-सा अच्छा ऑप्शन?

FD में जो भी ब्याज मिलता है उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वहीं डेट फंड्स में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेश करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप सही डेट फंड चुनते हैं तो आप FD से 1.5% से 2% ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं।

हालांकि,FD पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो भी निवेशक के सिर्फ ₹5 लाख तक की गारंटी होती है। वहीं डेट फंड्स में क्रेडिट रिस्क होता है। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों में पैसा लगाया गया है अगर वो डिफॉल्ट कर जाएं तो नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से इन फंड्स की वैल्यू ऊपर-नीचे होती रहती है, जिसे ड्यूरेशन रिस्क कहते हैं।

FD में अगर समय से पहले पैसा निकालना हो तो पेनल्टी लगती है। वहीं डेट फंड्स में पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, हालांकि कुछ फंड्स में एग्जिट लोड लगता है।

कहां करें निवेश

अगर आप रिस्क के बिना रिटर्न चाहते हैं तो FD आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और FD से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।