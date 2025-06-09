Penny Stock: ₹2 के इस सस्ते स्टॉक में लगातार अपर सर्किट, कंपनी जल्द करेगी बोनस और डिविडेंड का एलान

शेयर बाजार में कुछ पेनी स्टॉक (Penny Stock) निवेशकों के फोकस में है। इस लिस्ट में मुराए ऑर्गनाइजर लिमिटेड (Muray Organisor Ltd) भी शामिल है। कंपनी के शेयर का भाव ₹2 के आस-पास है। पिछले 8 सत्रों से कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज भी स्टॉक प्राइस ₹2.35 प्रति शेयर पहुंच गया है। आइएस जानते हैं कि निवेशकों के फोकस में यह स्टॉक क्यों है।

बड़ी कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर

मुराए ऑर्गनाइजर ने बताया कि उसे करीब 297 करोड़ रुपये के कृषि सामान सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं। इसमें सरसों, मूंगफली, चना और दूसरी दालें शामिल हैं। ये ऑर्डर कंपनी के कई बड़े ग्राहक दे रहे हैं। इन ऑर्डरों की पहली किस्त ₹57 करोड़ की अगले 30 दिनों में पूरी होगी। इससे कंपनी की बाजार में पकड़ मजबूत होगी।

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि वह कच्छ इलाके में खेती के लिए जमीन खरीदेगी। वहां कंपनी अनार की खेती करेगी और डिस्टिलरी यानी शराब बनाने की फैक्ट्री भी बनाएगी। इसके लिए कंपनी 20 से 25 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकती है। इससे कंपनी का कारोबार और बढ़ेगा और मुनाफा भी अच्छा होगा।

पिछले साल कंपनी ने ₹2.54 करोड़ का कारोबार किया था, जो इस साल बढ़कर ₹854.82 करोड़ हो गया है। इसी तरह कंपनी का मुनाफा भी ₹5.31 लाख से बढ़कर ₹7.52 करोड़ हो गया है।

बोनस शेयर और डिविडेंड की तैयारी

कंपनी 13 जून को बैठक करेगी, जिसमें वह बोनस शेयर और डिविडेंड देने का फैसला कर सकती है। कंपनी अपने ₹2 के शेयर को दो हिस्सों में बांटेगी, जिससे अब एक शेयर ₹1 का होगा। इससे छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना आसान होगा। कंपनी 100% तक डिविडेंड देने पर भी विचार कर रही है।