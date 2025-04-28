Reliance Share Price: दहाड़ रहा है मुकेश अंबानी की कंपनी का स्टॉक! 4% की लगाई छलांग - वजह?

Reliance Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:23 बजे तक स्टॉक 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अभी तक का अपना इंट्राडे हाई 1355 रुपये को टच किया है।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 3,31,884 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

क्यों भाग रहा है Reliance Industries का शेयर?

RIL के स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा मजबूत Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद आई है। दरअसल बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी जहां कंपनी ने बताया था कि Q4 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट YoY 2.4 प्रतिशत बढ़कर 19,407 करोड़ रुपये रहा जो एस साल पहले की सामान तिमाही में 18,951 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का रेवेन्यू YoY 9.91 प्रतिशत बढ़कर 2,64,573 करोड़ रुपये था जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,40,715 करोड़ रुपये था। Q4 में कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछले तिमाही के 18 प्रतिशत की तुलना में 16.8 प्रतिशत रहा।

Reliance Industries देगी 55% का डिविडेंड

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि वो समाप्त वित्त वर्ष के लिए निवेशकों को 55% का डिविडेंड यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड देगी।

Reliance Industries Dividend Record Date

कंपनी ने अपने अभी तक रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

Reliance Industries Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:23 बजे तक बीएसई पर 4.05% या 52.65 रुपये चढ़कर 1352.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.01% या 52.20 रुपये की तेजी के साथ 1,352.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।