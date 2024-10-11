शेयर बाजार ने निवेशकों को बड़ी जानकारी सामने आ रही है। BSE (Bombay Stock Exchange) ने सर्कुलर जारी किया है। जिसके तहत ढेर सारी कंपनियों के सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। आइये जानते हैं कौन सी कंपनियां और कितना सर्किट की लिमिट तय की गई है।

क्यों होता है सर्किट लिमिट में बदलाव?

दरअसल सर्किट लिमिट में बदलाव निवेशकों के हितो को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब शेयर सर्किट पर ट्रेड करता है तो निवेशकों को स्टॉक खरीदने या फिर बेचने का मौका नहीं मिलता इसलिए NSE और BSE समय-समय पर शेयरों की सर्किट लिमिट को बदलती है।

एक्सचेंज की जानकारी के मुताबिक कुल 66 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले गए हैं। ये नया फैसला 11 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। कुछ के 5 प्रतिशत से घटाकर 2, वहीं, कुछ के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत भी कर दिए है।

20% से घटाकर 10% किया- Jaykay Enterprises Ltd, Chemo Pharma Laboratories Ltd, India Steel Works Ltd, Jhaveri Credits & Capital Ltd, Maan Aluminium Ltd, Hawa Engineers Ltd, Xelpmoc Design and Tech Ltd शामिल है।

10 % से घटाकर 5% किया- Safa Systems & Technologies Ltd, Grovy India Ltd,Gold Coin Health Foods Ltd, Atishay Ltd, Continental Securities Ltd, Sylph Technologies Ltd, Jyoti Structures Ltd, Helpage Finlease Ltd, Svam Software Ltd, iStreet Network Ltd शामिल है।

20% से घटाकर 5% किया- इसमें Broach Lifecare Hospital Ltd और Pee Cee Cosma Sope Ltd के नाम शामिल हैं।

5% से घटाकर 2% किया- इसका नाम Upsurge Investment & Finance Ltd है.