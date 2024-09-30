scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVedanta Share News: स्टॉक में तेजी, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

Vedanta Share News: स्टॉक में तेजी, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

सोमवार को वेदांता लिमिटेड के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी आई और यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेशी ब्रोकरेज सीएलएसए के 22 अगस्त को वेदांता का शेयर टारगेट 520 रुपये रखा था जिसे आज इसने अचीव कर लिया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 11:25 IST

सोमवार को वेदांता लिमिटेड के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी आई और यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेशी ब्रोकरेज सीएलएसए के 22 अगस्त को वेदांता का शेयर टारगेट 520 रुपये रखा था जिसे आज इसने अचीव कर लिया। 

वेदांता लिमिटेड के शेयर

शेयर की यह रिकॉर्ड ऊंचाई ऐसे समय में आई है जब खबरें आ रही हैं कि बोर्ड मंगलवार, 8 अक्टूबर को वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। शेयर ने आज लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। पिछले सत्र में शेयर ने बीएसई पर 515.85 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वेदांता का शेयर आज शुरुआती सौदों में 2% बढ़कर 523.60 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन बीएसई पर इसका भाव 512.85 रुपये पर बंद हुआ था। वेदांता के शेयरों का एक साल का बीटा 1.2 है। 

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "वेदांता के शेयर की कीमत में मंदी है और डेली चार्ट पर भी 524 रुपये पर मजबूत रेसिस्टेंस के साथ ओवरबॉट है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे मुनाफावसूली करते रहें क्योंकि 506 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट अवधि में 461 रुपये का लक्ष्य हो सकता है।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024