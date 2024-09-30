Vedanta Share News: स्टॉक में तेजी, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

सोमवार को वेदांता लिमिटेड के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी आई और यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेशी ब्रोकरेज सीएलएसए के 22 अगस्त को वेदांता का शेयर टारगेट 520 रुपये रखा था जिसे आज इसने अचीव कर लिया।

वेदांता लिमिटेड के शेयर

शेयर की यह रिकॉर्ड ऊंचाई ऐसे समय में आई है जब खबरें आ रही हैं कि बोर्ड मंगलवार, 8 अक्टूबर को वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। शेयर ने आज लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। पिछले सत्र में शेयर ने बीएसई पर 515.85 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था।

वेदांता का शेयर आज शुरुआती सौदों में 2% बढ़कर 523.60 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन बीएसई पर इसका भाव 512.85 रुपये पर बंद हुआ था। वेदांता के शेयरों का एक साल का बीटा 1.2 है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "वेदांता के शेयर की कीमत में मंदी है और डेली चार्ट पर भी 524 रुपये पर मजबूत रेसिस्टेंस के साथ ओवरबॉट है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे मुनाफावसूली करते रहें क्योंकि 506 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट अवधि में 461 रुपये का लक्ष्य हो सकता है।"