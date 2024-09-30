3 साल में 5 गुना होने वाले Stock में फिर धमाकेदार तेजी की तैयारी!

Varun Beverages Ltd. (VBL) के शेयर, जो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी PepsiCo Ltd के सबसे बड़े बॉटलिंग पार्टनर्स में से एक है। हाल ही में स्पिल्ट हुए स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आगे की स्थिति क्या रह सकती है? इस पर वैश्विक ब्रोकर फर्म HSBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कंपनी के फंडामेंटल्स से लेकर नए टारगेट की बात की गई है।

क्यों पसंद है स्टॉक?

विदेशी ब्रोकरेज के मुताबिक Varun Beverages Ltd की PepsiCo Ltd के भारत के बॉटलिंग वॉल्यूम का 90% नियंत्रित करता है। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार की अभी भी पहुंच कम है। Varun Beverages . भारत में दूसरे सबसे बड़े सोफ्ट ड्रिंक बॉटलर है, जो कार्बोनेटेड सोफ्ट ड्रिंक (CSD) बाजार का 28% हिस्सेदारी रखता है। कोका-कोला का विभाजित बॉटलिंग सिस्टम इससे बड़ा है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 55% है। मौजूदा वक्त में कंपनी की पहुंच 40 लाख आउटलेट्स तक है और प्रति वर्ष 300,000 से 400,000 आउटलेट्स जोड़ने की योजना बना रही है ताकि प्रति व्यक्ति सोफ्ट ड्रिंक खपत को बढ़ाया जा सके।

ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टूल्स में AI का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर कंपनी कंपिटीटर्स के मुकाबले आक्रामक होती है तो तेजी से मार्केट शेयर बढ़ सकता है।

नया टारगेट

विदेशी ब्रोकरेज HSBC ने इस शेयर पर 'खरीदें' की सिफारिश के साथ कवरेज शुरू किया है और ₹780 प्रति शेयर का टारगेट लक्ष्य रखा है। एचएसबीसी का टारगेट देखें तो शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 28% की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।