scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market में 10 हजार या 1 लाख का करना चाहिए निवेश? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना लें ये फॉर्मूला

Stock Market में 10 हजार या 1 लाख का करना चाहिए निवेश? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना लें ये फॉर्मूला

Stock Market Investment Formula: शेयर बाजार के निवेशकों को हम ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसके जरिये वह जान पाएंगे कि आखिर उन्हें कितने रुपये का इन्वेस्ट करना चाहिए।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 18:01 IST

Share Market Tips: आज के समय में हर कोई शेयर मार्केट (Share Market) में इन्वेस्ट करना चाहता है। बाजार के निवेशकों के बीच हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि उन्हें कितना निवेश करना चाहिए। हम आपको इस आर्टिकल के जरिये एक फॉर्मूला बताएंगे जो इस कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर कोई निवेशक 10 से 20 हजार का निवेश करता है या फिर 1 लाख रुपये का निवेश करता है तो वह बार-बार अपना पोर्टफोलियो चेक करता है। मार्केट एक्सपर्ट हमेशा सलाह देते हैं कि निवेशकों को बार-बार अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना चाहिए। दरअसल, अगर पोर्टफोलियो लाल होता है तो निवेशकों के मन में घबराहट बनी रहती है और कई बार इस घबराहट के चक्कर में शेयर बेच देते हैं। 

ऐसे में अब सवाल आता है कि निवेशकों को कितना निवेश करना चाहिए। 

कितना करें निवेश? 

अगर आप शेयर बाजार में 10-20 हजार का निवेश करते हैं और बार-बार पोर्टफोलियो को चेक करते हैं तो आप ही बताएं कि आज के समय में 10-20 हजार की वैल्यू कितनी है। 

अगर शेयर कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे तब निवेशक को भले ही 20 हजार लगाने पर 40 हजार मिल जाए। लेकिन, 40 हजार रुपये की वैल्यू भी आज के समय में काफी कम है।

अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हैं। सभी सेक्टर को रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक खरीदते हैं तो आपको शुरुआत में 1 लाख रुपये का निवेश करना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में 1 लाख रुपये का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 

फॉलो करें ये फॉर्मूला

शेयर बाजार के निवेशकों को हमेशा  50:30:20 फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। इस फॉर्मूला के हिसाब से 50 फीसदी लार्जकैप में, 30 फीसदी मिडकैप में और 20 फीसदी स्मॉलकैप में लगाना चाहिए। इस फॉर्मूला की मदद से निवेशक अपना पोर्टफोलिया डाइवर्सीफाई कर सकता है। 

इस तरह 1 लाख रुपये का निवेश कर निवेशक के पास कम से कम 10 कंपनियों के शेयर होंगे। इन शेयरों में निवेश के बाद निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। ध्यान रहे कि निवेशक को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। 

मार्केट एक्सपर्ट निवेशकों को सलाह देते हैं कि हमेशा धीरे-धीरे पैसा लगाना चाहिए। इस तरह निवेशक सही पोर्टफोलियो बना सकता है। अगर निवेशक सही तरीके से निवेश करता है तो संभव है कि वह जिस शेयर में पैसा लगाए वहां से मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाए। 

ये निवेशक न लगाएं 1 लाख

advertisement

अगर निवेशक को निवेश करते वक्त कोई परेशानी या फिर कन्फ्यूजन होती है तो मार्केट एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर बाजार के बारे में नहीं पता है उन्हें शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। हालांकि, इन निवेशकों को 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। 

अगर निवेशक बाजार की चाल से बिल्कुल अनजान हैं तो उन्हें स्टॉक की जगह SIP में पैसा लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले भी निवेशक को एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। एसआईपी के जरिये निवेशक 500-1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।   

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 30, 2025